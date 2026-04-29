2026. április 29. szerda Péter
António Costa, az Európai Tanács elnöke (j) Magyar Pétert, az áprilisi országgyûlési választásokon gyõztes Tisza Párt elnökét és miniszterelnök-jelöltjét fogadja az Európai Tanács brüszeli épületében 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett

Infostart / MTI

Hasznos és konstruktív megbeszélést folytattam António Costával, az Európai Tanács elnökével – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelölt szerdán este a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta, „Elnök úr is megerősítette, hogy az uniós intézmények és a tagállamok minden támogatást megadnak ahhoz, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb megkapják az őket megillető uniós forrásokat”.

Hozzátette, „Elnök úr tájékoztatott az Európai Tanács múlt heti ülésén történtekről (ezt a tanácskozást a távozó magyar miniszterelnök kihagyta...), és beszéltünk a júniusi tanácsról is, amelyen először fogom miniszterelnökként képviselni hazánkat”.

Magyarország helye Európában volt, van és lesz! – szögezte le Magyar Péter.

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

