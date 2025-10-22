ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda
Mentők dolgoznak a szolnoki buszbaleset helyszínén, miután egy menetrend szerinti busz nekiütközött egy iskola falának
Nyitókép: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Helyszíni videót tett közzé a katasztrófavédelem a szolnoki buszbalesetről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Huszonhárom embert – 19 felnőttet és 4 gyermeket – szállítottak kórházba a mentők, miután szerda reggel egy iskola falának ütközött egy menetrend szerint közlekedő busz Szolnokon. Egy idős nő súlyos sérülést szenvedett, a többiek könnyű sérülésekkel megúszták a balesetet.

Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél hajtott egy gimnázium falának egy busz. A jármű bokrok között, egy fát kidöntve érte el az épületet, ezek az ütközések lassíthatták a becsapódás erejét.

A szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a buszt, majd eltávolították a kidőlt fát. Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni – derül ki a Facebook-bejegyzésükből, melyet a balesetet szenvedett járműről, a mentésről és a busz kivontatásáról készítettek.

A felvételt itt lehet megtekinteni.

katasztrófavédelem

szolnok

buszbaleset

