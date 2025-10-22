Szolnoki buszbaleset: 23 sérült van, köztük 4 gyerek - a fa segített

Egy iskola falának hajtott egy busz szerdán Szolnokon.

A busz az épület azon részébe csapódott, ahol épp nem tartottak tanórát.

A rendőrség tájékoztatása szerint 8 óra előtt egy helyi járatú autóbusz Szandaszőlős irányából haladt Szolnok belvárosa felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehajtva a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.

A busz menetrend szerinti jármű volt.

"Kollégáim áramtalanították a járművet, majd ékkel biztosították borulás ellen. Ezután a tűzoltók segítettek az utasoknak kiszállni, és megtiszították a környéket is a busz által kidöntöt fáktól, bokroktól"

– mondta el Németh Ádám tűzoltó főhadnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az InfoRádióban. A baleset okát majd a rendőrség vizsgálja a helyszínelés után – tette hozzá. Az épületben csak kisebb károk keletkeztek, az épület üzemeltetője most végzi a kárfelmérést. Már csak egyetlen mozzanat zajlik, a busz kihúzása az épületből – mondta Németh Ádám az InfoRádióban.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: a mentők helyszíni munkája belefejőzdött, és szerencsére életmentő beavatkozásra nem volt szükség.

„23 embert szálllítotunk kórházba, köztük egy idősebb nő esetében állapítottak meg súlyosabb sérüléseket, ő fej- és gerinctájon sérült. A többieknél zúzódásos sérülések vannak, azt majd a kórházi röntgenvizsgálatok állapítják meg, hogy van-e közöttük töréses sérült” – tette hozzá.

18-an felnőttek, 4-en gyerekek a sérültek közül, a zömük a busz utasa. Egy gyalogost is vizsgáltak, akit elsodorhatott a busz.

A sofőr esetleges sérüléseiről egyelőre nincs pontos információ, a kórházi vizsgálatok még zajlanak – mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az InfoRádióban.

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást – közölték.

Az volt a legnagyobb szerencse, hogy egy nagy fa felfogta az ütközést a becsapódás előtt, és egyetlen gyerek sem sérült meg az iskolában tartózkodó diákok közül

– mondta el Györfi Mihály, Szolnok polgármestere a 24.hu oldalnak.

A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet. A polgármester szerint „legnagyobb valószínűséggel a buszsofőr rosszulléte miatt történt a baleset, de ezt még vizsgálja a rendőrség. Fontos kiemelnem, hogy példa nélküli volt az összefogás a mentősök, a katasztrófavédők, a rendőrök és az önkormányzat között. Még rendőrségi kocsival is vittek sérülteket a kórházba a baleset után. Úgy tűnik, hogy nem okozott nagyobb rongálást a busz a gimnázium épületében, de a biztonság kedvéért azonnal kiküldünk a helyszínre egy statikust, hogy megvizsgálja az épületet”

– árulta el a polgármester, hozzátéve, hogy a város minden segítséget megad a balesetben érintetteknek.

Kedves Mónika, a gimnázium igazgatója az intézmény oldalán azt írta, az iskola épületében nem történt személyi sérülés. Hozzátette: a baleset következtében kialakult helyzetre való tekintettel a mai napon eltekintenek a tanórai késések regisztrálásától.