2025. október 10. péntek Gedeon
kutya szimatol keresőkutya
Nyitókép: Pixabay

Kutató-mentők: csak egyetlen rémmel találkoztunk a Pilisben

Infostart

Egy hete nem találnak egy matematikatanárt, aki a Pilisbe indult túrázni. Kaszás Nikolett eltűnése és halála után összeesküvés-elmélet kezdett terjedni, ezzel kapcsolatban és a férfi utáni keresésről szólalt meg a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Pilisben eltűnt és később holtan talált Kaszás Nikolett esete után ismét eltűnt embert keresnek a területen: egy hete keresik Mikovicz Andrást, aki a megtalált telefonjának tanúsága szerint vett egy buszjegyet a Pilis irányába, azóta nem tudnak róla. A rendőrég azt próbálta kideríteni, hogy pontosan hol, melyik településen szállt le a buszról.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat pénteken közölte: ők jelenleg nem keresik Andrást.

"A rendőrség kérésére október 3-án éjszaka a Pilis-tetőhöz közel végrehajtottuk egy konkrét helynek az átvizsgálását, de más feladatot nem kaptunk. Kapcsolatban vagyunk a családdal és a hatóságokkal is és ha konkrét adat lesz arra vonatkozóan, hogy hol kell Őt keresni, akkor értelemszerűen bekapcsolódunk mi is a rendőrség koordinációja mellett a kutatásba" – írták.

Szót emeltek az interneten terjedő összeesküvés-elmélet ellen, amely szerint egy rém tevékenykedik a Pilisben, sorra szedve az áldozatait. A kutató-mentő szervezet közölte: "a két eltűnés között párhuzamot keresők jó úton járnak, de nem a kitalált kattintásvadász hülyeségek kapcsán. Mind a két eltűnt családja élete legnehezebb napjait éli meg és nem kell hozzá atomfizikusnak lenni, hogy megértse az ember, hogy

mind a két eltűnt is olyan valakivel próbált és reméljük, hogy András még próbál megküzdeni, akivel nem mindenkinek sikerül. Önmagukkal.

Ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy mindenki békén hagyja ezt a két családot" – üzenték.

