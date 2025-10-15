Rejtélyes halálesetek Magyarországon: megszólalt a rendőrség

Rejtélyes törteli halálesettől, pilisi rendőrségi ellenőrzésektől, ingatlanfoglalástól volt hangos a napokban több sajtóorgánum.

A gyorsan terjedő hír a közösségi médiát is bejárta, azt sugallva, mintha az egyes ügyek szoros összefüggésben lennének egymással. Pedig ez minden realitást és valóságalapot nélkülöz! – olvasható a rendőrség hivatalos oldalán.

Az Infostart csak a Pilis hegységben eltűnt túrázókról írt.

Íme, a közlemény:

"Vegyük górcső alá a szóban forgó eseményeket. Valóban van Pilisen egy olyan családi ház, amelyben haszonélvező jogcímén lakott egy 60 éves férfi, akit 2022 tavasza óta eltűnés miatt keresett a rendőrség. Állampolgári bejelentés alapján 2025. március 31-én találtak egy holttestet a törteli erdőben, amelyről megállapították, hogy az eltűnt férfi holtteste. Az ügyben végzett szakértői vizsgálatok az idegenkezűséget egyértelműen kizárták, tehát nem történt bűncselekmény! Így felesleges most sejtelmesen arra utalgatni, hogy összefüggés lehet a fent említett házban jelenleg lakó külföldiek és az eltűnt férfi halála között. Megnyugtatunk mindenkit, nincs összefüggés!

Ahogy az sem igaz, hogy az ingatlan tulajdonosát fenyegetik! Megkerestük őt, és elmondta, hogy semmilyen atrocitás nem érte, nem fenyegette és nem bántalmazta őt senki! Így ebben az esetben sem merült fel olyan körülmény, ami egy rendőrségi eljárás indítását megalapozta volna.

És végül szögezzük le! Az idegenrendészeti ellenőrzéseket a hatóság korábban is végezte és a jövőben is fogja! Így a napokban tartott ellenőrzés sem egyszeri alkalom volt és az sem áll összefüggésben sem az ingatlan tulajdonosával, sem a jelenleg abban lakó személyekkel.

A rendőrség minden esetben a tények alapján végzi a munkáját, nem pedig feltételezések, sejtetések vagy sugallatok alapján" – hangsúlyozták.

A nyitókép illusztráció.