2025. október 9. csütörtök Dénes
Pilisi Parkerdő
Nyitókép: Pilisi Parkerdő

Egy újabb ember tűnt el a Pilisben, már hat napja nem találják

Infostart

Az 56 éves matematikatanár augusztusban egyszer már bajba került a Pilisben, akkor mentőhelikopterrel szállították kórházba, most nyoma veszett.

Már hat napja tűnt el nyomtalanul egy népszerű matematikatanár a főváros XIV. kerületi otthonából. Mikovicz András imádott túrázni és az eddigi információk szerint a Pilisbe vezetnek a szálak. A családja, a speciális kutató-mentők és a rendőrség is nyomoz utána, ám egyelőre nem sikerült megtalálni – írja a Blikk. A lap felidézte, hogy nemrégiben szintén a Pilisbven találták meg az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét is egy nagyszabású keresőakció során.

A férfi az eltűnése napján még az édesanyjával ebédelt, aztán mondta, hogy elmegy tanítani és visszatér. Később a telefonját megtalálták, amiből kiderült, hogy vásárolt magának egy buszjegyet a Pilis irányába, mert nagyon szeretett túrázni. A lap szerint a tanár kiegyensúlyozott életet élt, nem volt valós oka az eltűnésének.

A rendőrég most azt próbálja kideríteni, hogy pontosan hol, melyik településen szállt le a buszról. A tanár augusztusban is eltűnt már egyszer, de akkor még időben rátaláltak, akkor egy biciklis mentette meg az életét: a Pilis-tetőn talált rá a segítségre szoruló férfira. A helyszínre kiérkező tűzoltók a rendőrökkel közösen kezdték meg az ellátását, majd mentőhelikopter szállította kórházba. A napokban a rendőrség kérésére újra felmentek a korábbi helyszínre, ám ezúttal nem találtak rá a férfira.

Kezdőlap    Belföld    Egy újabb ember tűnt el a Pilisben, már hat napja nem találják

eltűnés

tanár

pilis

A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
