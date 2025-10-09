Egy újabb ember tűnt el a Pilisben, már hat napja nem találják

Már hat napja tűnt el nyomtalanul egy népszerű matematikatanár a főváros XIV. kerületi otthonából. Mikovicz András imádott túrázni és az eddigi információk szerint a Pilisbe vezetnek a szálak. A családja, a speciális kutató-mentők és a rendőrség is nyomoz utána, ám egyelőre nem sikerült megtalálni – írja a Blikk. A lap felidézte, hogy nemrégiben szintén a Pilisbven találták meg az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét is egy nagyszabású keresőakció során.

A férfi az eltűnése napján még az édesanyjával ebédelt, aztán mondta, hogy elmegy tanítani és visszatér. Később a telefonját megtalálták, amiből kiderült, hogy vásárolt magának egy buszjegyet a Pilis irányába, mert nagyon szeretett túrázni. A lap szerint a tanár kiegyensúlyozott életet élt, nem volt valós oka az eltűnésének.

A rendőrég most azt próbálja kideríteni, hogy pontosan hol, melyik településen szállt le a buszról. A tanár augusztusban is eltűnt már egyszer, de akkor még időben rátaláltak, akkor egy biciklis mentette meg az életét: a Pilis-tetőn talált rá a segítségre szoruló férfira. A helyszínre kiérkező tűzoltók a rendőrökkel közösen kezdték meg az ellátását, majd mentőhelikopter szállította kórházba. A napokban a rendőrség kérésére újra felmentek a korábbi helyszínre, ám ezúttal nem találtak rá a férfira.