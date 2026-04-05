A diagnózis leggyakrabban gyermekkorban, a hozzátáplálás idején születik meg, de a betegség ritkábban felnőttkorban is kialakulhat - írja a webbeteg.hu.

Fontos különbséget tenni a valódi allergia és az átmeneti intolerancia között: utóbbi csupán egyszeri, nagy mennyiségű tojás elfogyasztása után jelentkezik a szervezet túlzott fehérjeterhelése miatt, és a tünetek a feldolgozás után megszűnnek.

A valódi allergia ezzel szemben immunválasz, amely már egészen kis mennyiségre is felléphet.

Tünetek és keresztallergiák

Bőrtünetek: viszketés, kipirosodás, csalánkiütés.

Emésztőrendszeri panaszok: hányás, hasmenés, hasi fájdalom.

Légzőszervi és egyéb reakciók: száj körüli zsibbadás, az arc vagy a torok duzzadása, nehézlégzés.

A szakértők hangsúlyozzák a keresztallergia lehetőségét is: a tyúktojásra érzékenyeknél ritkán a csirkehús, illetve a szárnyasok tolla is kiválthat reakciókat. Érdekesség, hogy a pulykatojás alacsonyabb allergizáló hatása miatt bizonyos esetekben alternatívát jelenthet, de ennek kipróbálása csak szakorvosi felügyelet mellett javasolt.

Diéta és rejtett összetevők

A leghatékonyabb kezelés a szigorú tojásmentes diéta. Ez azonban komoly odafigyelést igényel, mivel a tojásfehérje számos feldolgozott élelmiszerben – pékárukban, tésztákban, majonézben, fagylaltokban és krémtöltelékekben – is jelen van. A vásárlóknak érdemes figyelniük az olyan összetevőkre, mint az albumin, a globulin, a lecitin vagy a lizozim, amelyek mind a tojás jelenlétére utalnak.

A konyhában a tojás jól helyettesíthető étkezési keményítővel, speciális tojáspótló porokkal, vagy az ételek állagának javítása érdekében áttört burgonyával, rizzsel és szódabikarbónával. A tejtermékek fogyasztása a tojásallergiások számára biztonságos, kivéve, ha az illető párhuzamosan tejfehérje-érzékenységben is szenved.