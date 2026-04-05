2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Az ország legnagyobb húsvéti tojása Enyingen 2026. április 3-án. A mintegy 304 centiméter magas, 280 kilogramm tömegû kézzel festett tojás hivatalos magyarországi rekord, amit a Magyar Rekord Egyesület hitelesített.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Zsibbad szája, hányingere van, viszket a bőre? Ezek a tojásallergia tünetei is lehetnek

Infostart

A húsvéti ünnepek alatt megugró tojásfogyasztás kapcsán szakemberek hívják fel a figyelmet a tojásallergia veszélyeire és a tünetek felismerésének fontosságára. Magyarországon a tej mellett a tyúktojás az egyik leggyakoribb táplálék-allergén: a lakosság mintegy egy százaléka érintett, és sokan éppen ilyenkor, a fokozott bevitel idején szembesülnek először a problémával.

A diagnózis leggyakrabban gyermekkorban, a hozzátáplálás idején születik meg, de a betegség ritkábban felnőttkorban is kialakulhat - írja a webbeteg.hu.

Fontos különbséget tenni a valódi allergia és az átmeneti intolerancia között: utóbbi csupán egyszeri, nagy mennyiségű tojás elfogyasztása után jelentkezik a szervezet túlzott fehérjeterhelése miatt, és a tünetek a feldolgozás után megszűnnek.

A valódi allergia ezzel szemben immunválasz, amely már egészen kis mennyiségre is felléphet.

Tünetek és keresztallergiák

  • Bőrtünetek: viszketés, kipirosodás, csalánkiütés.
  • Emésztőrendszeri panaszok: hányás, hasmenés, hasi fájdalom.
  • Légzőszervi és egyéb reakciók: száj körüli zsibbadás, az arc vagy a torok duzzadása, nehézlégzés.

A szakértők hangsúlyozzák a keresztallergia lehetőségét is: a tyúktojásra érzékenyeknél ritkán a csirkehús, illetve a szárnyasok tolla is kiválthat reakciókat. Érdekesség, hogy a pulykatojás alacsonyabb allergizáló hatása miatt bizonyos esetekben alternatívát jelenthet, de ennek kipróbálása csak szakorvosi felügyelet mellett javasolt.

Diéta és rejtett összetevők

A leghatékonyabb kezelés a szigorú tojásmentes diéta. Ez azonban komoly odafigyelést igényel, mivel a tojásfehérje számos feldolgozott élelmiszerben – pékárukban, tésztákban, majonézben, fagylaltokban és krémtöltelékekben – is jelen van. A vásárlóknak érdemes figyelniük az olyan összetevőkre, mint az albumin, a globulin, a lecitin vagy a lizozim, amelyek mind a tojás jelenlétére utalnak.

A konyhában a tojás jól helyettesíthető étkezési keményítővel, speciális tojáspótló porokkal, vagy az ételek állagának javítása érdekében áttört burgonyával, rizzsel és szódabikarbónával. A tejtermékek fogyasztása a tojásallergiások számára biztonságos, kivéve, ha az illető párhuzamosan tejfehérje-érzékenységben is szenved.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

