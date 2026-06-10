Új felfedezés: akár a lehelet is előhívhatja az ebben az adathordozóban tárolt képeket

A Kaliforniai Egyetem kutatói egy teljesen új adathordozót fejlesztetek ki, ami a páratartalom változásával mutatja meg a rajta tárolt információkat – írja a hvg.hu a Gizmodo cikke alapján.

A kutatók célja az volt, hogy találjanak egy biztonságosabb információtárolási lehetőséget a hagyományos mágneslemezeknél és az optikai megoldásoknál. Végül egy olyan optikai eszközt hoztak létre, ami reagál a páratartalom-változásra, így akár a lehelet is előhívhatja a benne tárolt képeket, információkat. A szakemberek szerint

a bélyeg méretű, kétrétegű chip óriási előnye, hogy több adatot is tud tárolni, azt pedig a páratartalom mértéke határozza meg, hogy melyik mikor jelenik meg.

Az optikai adathordozók alapvetően olyan fizikai eszközök, amelyek fény segítségével dekódolják az adatokat. Az adatok optikai adathordozóra való rögzítése viszonylag egyszerűen megtörténhet, a későbbi visszafejtés már egy másik kérdés. Ennek leküzdése érdekében a kutatócsoport olyan hidrogélekhez fordult, amelyek az optikai reakció elindításához csak némi nedvességet igényelnek.

A felső hidrogélréteg egy puha anyag, amely nedves környezetben megduzzad. Az információt lézerrel írják rá az alsó rétegre, a két réteg között lévő rés a hidrogél zsugorodásával és tágulásával változtatja a távolságot, így módosítva a fényvisszaverődést.

A kép- és színváltozások gyorsan bekövetkeznek, mindössze 300 milliszekundum alatt.

Az újrafelhasználás könnyen megy, ugyanis az alsó réteg tetszőlegesen letörölhető és újraírható. A kutatók szerint a módszer olcsó és tömegesen is gyártható, így több területen is bevethető. A hasznosítás egyik példája egy olyan környezeti érzékelő, amely a páratartalom változásával cserélgeti a színét.

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