Nyitókép: Unsplash.com

„A zsarnokság régen és ma” címmel tart kétnapos konferenciát és könyvbemutatót az MCC

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

„A zsarnokság régen és ma” címmel rendez tudományos konferenciát, valamint könyv- és folyóirat bemutatót a Mathias Corvinus Collegium. Az intézmény Európai politikai filozófia centrumának vezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy miről, illetve kiről szól a vadonatúj kiadvány, illetve mik az MCC céljai a frissen útjára induló szakmai folyóirattal.

Három részből álló, kétnapos konferenciát szervez az MCC, amelynek apropóját „A zsarnokság régen és ma” tematikáját feldolgozó kötet megjelenése adja.

„A tavalyi konferecia Eric Voegelin német származású, XX. századi politikai gondolkodó életművéről szólt, A realitás filozófusa címmel. Ez egyben az MCC centrumának a második kötete, és ezt fogja bemutatni a Magyarországon is ismert Tilo Schabert, az Erlangeni Egyetem politológia professzor emeritusa, aki a könyv szerkesztője volt és előszót is írt hozzá” – mondta az InfoRádióban Lánczi András egyetemi tanár, az MCC Európai politikai filozófia centrumának vezetője.

Hozzátette, a csütörtöki könyvbemutatón az egykori politológus professzorral fog beszélgetni fél órát. Hangsúlyozta, a kötet lényege benne van a címben: mit jelent az, hogy Eric Voegelin a realitás filozófusa volt, illetve mit jelent a valóság számunkra, a XX. századból kijövő emberek számára?

A konferencia második részét az MCC és a magyar intellektuális élet szempontjából is mérföldkőnek tekinti az Európai politikai filozófia centrumának vezetője. Mint mondta, a Mathias Corvinus Collegium egy tudományos, akadémiai igényű nemzetközi folyóiratot is elindít angol nyelven, amit szeretnének pár éven belül elismertté és magas besorolásúvá tenni. Ebben két fiatal kolléga, egy brit és egy román származású fiatalember működik közre, utóbbi nagyon aktív a nemzetközi kapcsolatépítésben – jegyezte meg Lánczi András. Az új szakmai folyóirat célja, hogy Budapest jelenkorunk jelentős filozófiai központjává váljék.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    „A zsarnokság régen és ma” címmel tart kétnapos konferenciát és könyvbemutatót az MCC

konferencia

könyvbemutató

lánczi andrás

társadalomtudomány

mcc

VOSZ Barométer: sok gondot okoz a hazai cégeknek az üzleti terv teljesítése, de maradtak tartalékaik

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés

Óriási botrány készül: eltitkolt hibákkal verte át ügyfeleit a Tesla

Hamas returns two more bodies but says it cannot retrieve the remaining dead hostages

