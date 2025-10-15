„A zsarnokság régen és ma” címmel tart kétnapos konferenciát és könyvbemutatót az MCC

Három részből álló, kétnapos konferenciát szervez az MCC, amelynek apropóját „A zsarnokság régen és ma” tematikáját feldolgozó kötet megjelenése adja.

„A tavalyi konferecia Eric Voegelin német származású, XX. századi politikai gondolkodó életművéről szólt, A realitás filozófusa címmel. Ez egyben az MCC centrumának a második kötete, és ezt fogja bemutatni a Magyarországon is ismert Tilo Schabert, az Erlangeni Egyetem politológia professzor emeritusa, aki a könyv szerkesztője volt és előszót is írt hozzá” – mondta az InfoRádióban Lánczi András egyetemi tanár, az MCC Európai politikai filozófia centrumának vezetője.

Hozzátette, a csütörtöki könyvbemutatón az egykori politológus professzorral fog beszélgetni fél órát. Hangsúlyozta, a kötet lényege benne van a címben: mit jelent az, hogy Eric Voegelin a realitás filozófusa volt, illetve mit jelent a valóság számunkra, a XX. századból kijövő emberek számára?

A konferencia második részét az MCC és a magyar intellektuális élet szempontjából is mérföldkőnek tekinti az Európai politikai filozófia centrumának vezetője. Mint mondta, a Mathias Corvinus Collegium egy tudományos, akadémiai igényű nemzetközi folyóiratot is elindít angol nyelven, amit szeretnének pár éven belül elismertté és magas besorolásúvá tenni. Ebben két fiatal kolléga, egy brit és egy román származású fiatalember működik közre, utóbbi nagyon aktív a nemzetközi kapcsolatépítésben – jegyezte meg Lánczi András. Az új szakmai folyóirat célja, hogy Budapest jelenkorunk jelentős filozófiai központjává váljék.