2026. május 13. szerda
Magyar Péter az új kormány első kormányülése utáni tájékoztatót tartja, a vízügyi helyzetről beszámol Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója – cikkünk frissül!

ELŐZMÉNYEK

Ópusztaszeren tartotta meg első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány. Magyar Péter és a kormánytagok előzőleg tettek egy kitérőt, hogy vízügyi szakemberekkel találkozzanak. Azonnali intézkedéseket is bevezetnek. A három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót. A magyar kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadásokat. Orbán Anita külügyminiszter holnap délelőttre berendelte az orosz nagykövetet. Heti két kormányülés lesz. Az üzemanyagellátás zavartalan, a nyersolaj-ellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80 napra elegendő szinten állnak, a védett áron biztosított az ellátás minden benzinkúton.

Cikkünk frissül!

Mint azt előzetesen jelezték, az alaptörvény módosításairól, energetikai kérdésekről, az aszályügyekről és az elszámoltatásról is tárgyalt a kormány az első ülésén. A Kárpátalját ért orosz szerdai dróncsapások miatt egy éles téma is rögtön téma volt.

A vízügyi szakemberekkel való találkozó miatt a kormányülés is később kezdődött a tervezett 15 óránál, így a sajtótájékoztató kezdete is csúszott.

A helyszínre érkeztek a vízügyes szakemberek is: Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója és helyettese, Gacsályi József, valamint Siklós Gabriella szóvivő, mert a kormány azonnali cselekvési tervet kért tőlük az aszályhelyzet kezelésére. A kormányülésre később Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is megérkezett.

A miniszterelnök hétfőn mutatta be a három kormányszóvivőt: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, akik mindannyian ismert televíziós újságírók.

Ők kezdték meg a kormányszóvivői tájékoztatót nem sokkal 18 óra után.

Mint Köböl Anita mondta, új viszont akarnak kialakítani a sajtóval: emberibb, közvetlen viszonyt szeretnének. Szondi Vanda elmondta: új működési modellt akarnak meghonosítani, mert fontos, hogy az újságírók válaszokat kapjanak a kérdésekre. A kormány és a sajtó viszonya leképezi, hogyan gondolkodik a társadalomról – mondta, hozzátéve: valódi kérdésekre valódi válaszokat akarnak adni. Kis türelmet kért, mondván, hogy új rendszert alakítanak ki. Magyar Éva elmondta: a kormányülések utáni napon lesznek a sajtótájékoztatók, és mindig lesz egy miniszter vendég is, akitől lehet kérdezni.

Az első tájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök tartotta. Elmondta: a kormányülés éjszakába nyúló lesz, a tájékoztató után folytatódik.

Magyar Péter elmondta: úgy tűnik, véget értek a kárpátaljai dróntámadások, amik nagyon súlyosak. Magyar vasutasok is óvóhelyekre vonultak Csapon, de azóta már hazaértek.

A magyar kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadásokat.

Orbán Anita külügyminiszter holnap délelőttre berendelte az orosz nagykövetet – közölte a kormányfő, aki magyarázatot vár, és „üzenni fognak Vlagyimir Putyinnak, hogy fejezzéűe be az értelmetlen háborúját”.

A kormány elfogadja a statútumrendeletét, ami a minisztériumok tevékenységét írja le, és ez még ma megjelenik a Magyar Közlönyben – mondta. Holnap megtörténik az átadás-átvétel, és délután egy formális aktuson egy teremben megjelennek a régi és az új miniszterek – tett hozzá.

A jövő héten nem lesz Országgyűlés, kormányülés viszont lesz, és heti két kormányülés lesz az elején – mondta, hozzátéve: rengeteg megoldandó ügy van.

A jövő héten Krakkóba megyek miniszterekkel, majd a Krakkó–Varsó gyorsvasúton megyek át Varsóba, azon, amit a „gonosz Brüsszel” pénzén építettek – fogalmazott. Ezután találkozik Lech Walesával is.

Ezutn Bécsbe látogat, találkozni az osztrák kallencárral és elnökke, majd Bécsből vonattal jön vissza Budapestre – mondta Magyar Péter. Jövő héten valószínűleg hétfőn és pénteken lesz kormányülés.

A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkoztak, találkoztak a vízügyi szakemberekkel és civilekkel, gazdákkal.

Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta: 5 éve tart a súlyos aszályhelyzet, 7 Balatonnyi talajvíz tűnt el.

A vízügyi ágazatnak meg kell újulnia, mondta.

Átalakítottuk az üzemrendeket, és azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési tervet készítettünk az aszály miatt

– mondta. Má holnap megkezdődnek az azonnali intézkedések. 2 milliárd forint azonnali összeget, felülről nyitott keretet ad a kormány vízpótlásra.

Magyar Péter elmondta: 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés fog elindulni uniós programok segítségével. Hozzátette: az előző kormány miatt egy fillér EU-támogatás nem került a vízügyi ágazatba ebben a ciklusban, pedig ha Orbánék nem hadakoznak Brüsszellel, akkor már most is könnyebb lett volna a gazdáknak.

A héten vis maior helyzetet fog bejelenteni a gazdák számára az illetékes miniszter – mondta a kormányfő.

Meghallgatta a kormány Hernádi Zsoltot, a Mol vezetőjét. Azt mondta: az üzemanyagellátás zavartalan, a nyersolaj-ellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80 napra elegendő szinten állnak, a védett áron biztosított az ellátás minden benzinkúton – mondta Magyar Péter. A 480 forintos benzinárról úgy fogalmazott: „nézze meg mindenki, akkor hol állt a világpiaci olajár.”

17 kormányrendeletet fogunk még ma elfogadni – mondta.

A jövő héten 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja, hogy az uniós pénzeket haza tudjuk hozni.

A cél: a május 25-i héten politikai megállapodást tudjak kötni Ursula von der Leyennel 10 milliárd euró hazahozataláról. Rövid a határidő és sok a megtárgyalandó – mondta. Mivel az előző kormány nem tett semmit ez ügyben évek alatt, most rendkívül rövid az időnk, de mindekinek az az érdeke, hogy meg tudjuk oldani, és az évek óta stagnáló magyar gazdaságot be tudjuk indítani, meg fogunk tudni egyezni – mondta.

Gyalázatos állapotban vesszük át az országot, főleg pénzügyi értelemben – mondta.

Én is leltároztam, nem csak Orbán Viktor: 2010 óta 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárdra nőtt az államadósság – fogalmazott. És miért? Nézzék meg a luxusminisztériumi épületeket, ahová eddig nem engedték be a fotósokat. Szivarszoba, kilátó, 100 négyzetméreres előszoba, milliós fotelek. Ezek a minisztériumok akkor épültek, amikor covidtól szenvedett az ország, sokan elvesztették az állásukat, semmilyen gazdasági növekedés nem volt – mondta.

99 százalék volt a kumulált infláció 2010 óta. 10 ezer kórházi ágy szűnt meg. 900 ezer embernek nincslakása. Háromszorásra nőttek a lakásárak. Felmillióval csökkent Magyarország lakossága. 8 ezer milliárd forint EU-pénzt nem hoztak haza, 20 ezer milliárd forintot loptak el. 3 millió ember él mélyszegénységben, az emberek fele 300 ezer forinttal keveseeből él, miköüzben a strómanja, Mészáros Lőrinc 1800 milliárd forintos vagyont szerzett, miközben 400 ezer gyermek él mélyszegénységben.

Az informális beszélgetésekben már 6,7 százalékos költségvetési hiányt mondanak az átadó miniszterek. Az éves tervezett hiánycél 91 százalékát elérték – itt tartunk, mondta Magyar Péter.

Az egész kormány állítson le minden, a rendes gazdaálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást, és csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet teljesíteni a 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti beruházásokat – erről kormányrendelet fog ma születni – mondta.

Addig, amíg a Tisza-kormány, főleg a pénzügyminiszter nem látja a kötelezettségvállalásokat, remélhetőleg egy-két hétig, addig ezt fenntartjuk – mondta.

Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke a Tisza-kormányhoz csatlakozik nemzetbiztonsági főtanácsadóként. A különböző szolgálatok visszakerülnek a minisztériumokhoz, de ő fogja koordinálni a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját.

Határozni fog még ma a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról. Nyilvánosság elé tárják a bicskei kegyelmi botrány teljes dossziéját. A családügyi minisztert felkérik egy teljes körű átvilágításra a gyermekvédelem területén.

