2026. május 13. szerda
szlovák zászló szlovákia
Nyitókép: Pixabay

Ungvárt is elérték az orosz drónok, eközben Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Folytatódott az orosz dróntámadás Kárpátalja ellen. A korábbi, Szolyva és az Ökörmezői (Mizshirja) térség felől érkező hírek után már Ungvárról is becsapódásokról és robbanásokról érkeztek jelentések. Beszámolók szerint a város több pontján légvédelem dolgozik, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy a légiriadó végéig maradjanak óvóhelyen. Szlovákia szerdán biztonsági okokból lezárta Ukrajnával közös határán a határátkelőket, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját.

„Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny megyében, valamint Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is” – írta délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.

Ungváron a közösségi médiában és Telegram-csatornákon megjelent beszámolók alapján a város felett légvédelmi tevékenység hallatszott, több helyről robbanásokat jelentettek, és előzetes információk szerint becsapódások is történhettek – írja a kiszo.net.

Frissítés: Szlovákia szerdán kora este újra megnyitotta Ukrajnával közös határán az átkelőket, amelyeket délután zártak le biztonsági okokból, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját. A határátkelők nagyjából két órán át tartottak zárva – ismertette a rendőrség és a szlovák Pénzügyi Igazgatóság (FS). Szlovákiának 98 kilométer hosszú közös határa van Ukrajnával három közúti és két vasúti átkelőhellyel.

Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

A mintegy két és fél órán át tartó légiriadót követően Bileckij a Facebookon gyorsjelentést tett közzé, amely szerint összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe. „A legtöbbet sikerült lelőni és elektronikus hadviselési eszközökkel hatástalanítani” – írta Kárpátalja katonai kormányzója.

Néhány drón célba talált, azonban „a támadások következményei nem jelentősek a létfontosságú objektumok működése szempontjából”. „A legfontosabb, hogy a mai légitámadásnak nincsenek sebesültjei” Kárpátalján – fogalmazott a megyevezető, aki egyben kezdeményezte az óvóhelyek állapotának és hozzáférhetőségüknek a haladéktalan ellenőrzését.

Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadásokra is reagált a kormány, és a miniszterelnök ismertette jövő heti programját, külföldi útjai mellett két kormányülés is lehet, nem csak jövő héten, hanem azután is. Berendelték az orosz nagykövetet. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedések jönnek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések.
 

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Figyelmeztet az autógyártó: drágulást és zavarokat hozhat az iráni háború

A Tata Motors óvatosságra intett annak elenére, hogy jelentősen nőtt a profitja a negyedik negyedévben. Az iráni háború ugyanis nyersanyag-drágulást és exportzavarokat okoz, amelyek egyre nagyobb nyomás alá helyezik az indiai autógyártó marzsait.

Bejelentést tett az üzemanyagárakról Magyar Péter: ez hangzott el a kormányülésen

Szerda délután Ópusztaszeren tartott kormányülést első ízben Magyar Péter kormánya.

Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

The leaders of the global superpowers are expected to discuss the war in Iran, tariffs, AI and Taiwan during the two-day visit.

2026. május 13. 18:37
Több ország is bejelentkezett a Németországból kivonandó amerikai katonákért
2026. május 13. 17:32
Moszkva közölte, mi kell a kétoldalú béketárgyalásokhoz Ukrajnával
