Ungvárt is elérték az orosz drónok, eközben Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát

„Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny megyében, valamint Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is” – írta délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.

Ungváron a közösségi médiában és Telegram-csatornákon megjelent beszámolók alapján a város felett légvédelmi tevékenység hallatszott, több helyről robbanásokat jelentettek, és előzetes információk szerint becsapódások is történhettek – írja a kiszo.net.

Frissítés: Szlovákia szerdán kora este újra megnyitotta Ukrajnával közös határán az átkelőket, amelyeket délután zártak le biztonsági okokból, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját. A határátkelők nagyjából két órán át tartottak zárva – ismertette a rendőrség és a szlovák Pénzügyi Igazgatóság (FS). Szlovákiának 98 kilométer hosszú közös határa van Ukrajnával három közúti és két vasúti átkelőhellyel.

Orbán Anita is reagált a kárpátalját ért dróntámadásokra Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában. A videó készítésének idejéig öt drón becsapódásáról tudnak: kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, további kettő pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai eset során egy vasútállomás transzformátorát érte találat, az ungvárinál pedig egy ipari létesítményt.

Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

A mintegy két és fél órán át tartó légiriadót követően Bileckij a Facebookon gyorsjelentést tett közzé, amely szerint összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe. „A legtöbbet sikerült lelőni és elektronikus hadviselési eszközökkel hatástalanítani” – írta Kárpátalja katonai kormányzója.

Néhány drón célba talált, azonban „a támadások következményei nem jelentősek a létfontosságú objektumok működése szempontjából”. „A legfontosabb, hogy a mai légitámadásnak nincsenek sebesültjei” Kárpátalján – fogalmazott a megyevezető, aki egyben kezdeményezte az óvóhelyek állapotának és hozzáférhetőségüknek a haladéktalan ellenőrzését.