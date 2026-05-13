Orbán Anita újabb információkat osztott meg a Kárpátalját ért dróntámadásról

Orbán Anita beszámolója szerint a videó készítésének idejéig öt drón becsapódásáról tudnak: kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, további kettő pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai eset során egy vasútállomás transzformátorát érte találat, az ungvárinál pedig egy ipari létesítményt.

Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, többször kértek tőle tájékoztatást a helyzetről.

„A támadást mélységesen elítéljük. Reméljük, hogy személyi sérülés nem történik” – emelte ki a miniszter.

Orbán Anita közlése szerint az új kormány első, szerdai ülésén napirendre veszik a témát, folyamatosan követik az eseményeket, és utána tájékoztatják majd a közvéleményt is.

Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak – fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást.