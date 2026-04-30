Új részletek a szerdai londoni terrorcselekményről

A Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki a negyed főutcáján rohant késsel a kezében és a zsidó közösség tagjai közül próbált minél többet megszúrni.

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az illető a kivonuló rendőrökre is késsel támadt, ezért elektromos sokkolót kellett alkalmazni a megfékezésére.

The moment the savage Jihadist was arrested in Golders Green in London after he stabbed 2 Jews. pic.twitter.com/VRiWuGDPPa — IRAN WATCH (@ab_ad68690) April 29, 2026

A 45 éves férfit ezután őrizetbe vették.

A támadás egyik sebesültje 76, a másik 34 éves; mindketten a helyi zsidó közösség tagjai.

A Scotland Yard csütörtök hajnali legfrissebb beszámolója szerint a helyszínen őrizetbe vett késes támadó Szomáliában született, de brit állampolgár.

Elfogása után őt is kórházba szállították, de kivizsgálása után átvitték egy londoni rendőrőrsre, ahol vizsgálati fogságban tartják.

Az illetőt hivatalosan gyilkossági kísérlettel gyanúsítják, de a rendőrség már korábban bejelentette, hogy a támadást terrorcselekményként kezeli, és a vizsgálatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London, CTPL) irányítja.

A csütörtök hajnali rendőrségi tájékoztatás szerint a gyanúsított a Golders Greenben elkövetett késeléses támadás előtt néhány órával London egyik délkeleti városnegyedében is vitába keveredett valakivel, aki könnyebben megsebesült. Az erre a helyszínre kiérkező rendőrök nem találták meg a támadót, de az azóta elvégzett vizsgálat alapján a rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy ugyanarról az emberről van szó, aki nem sokkal később az észak-londoni városrész zsidó közösségének tagjai elleni késes támadást is elkövette.

Mark Rowley, a Scotland Yard főparancsnoka sajtótájékoztatóján elmondta:

a késelés gyanúsítottja korábban is elkövetett súlyos erőszakcselekményeket, és mentális problémákkal küszködik.

A főparancsnok elmondta azt is, hogy a helyszínre elsőként kiérkező rendőrök nem viseltek fegyvert, és attól tartottak, hogy a támadónál robbanószerkezet van. Rowley megerősítette, hogy a férfi a rendőrökre is késsel támadt, ezért használtak elektromos sokkolót vele szemben.

Az észak-londoni Golders Green, ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él, és több szomszédos kerület – amelyekben szintén népes zsidó közösség lakik – az utóbbi hetekben több, elsősorban gyújtogatásos antiszemita támadás helyszíne volt.

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola nevű zsidó mentőszervezet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak és a detonációk megrongálták a környező épületeket.

Azóta több zsinagógát, zsidó közösségi intézményeket és zsidó tulajdonban lévő üzlethelyiségeket is megpróbáltak felgyújtani Londonban, de ezek a támadási kísérletek csak minimális károkat okoztak.

A brit zsidó közösséget legutóbb tavaly októberben, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – érte súlyos terrortámadás, amikor egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a rendőrök a helyszínen agyonlőtték.