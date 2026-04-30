2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Helyszínelõ rendõrök London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedében 2026. április 29-én, miután egy késes támadó két embert megsebesített. Egy zsidó polgárõrszervezet tagjai elfogták és átadták a rendõrségnek a merénylõt.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Új részletek a szerdai londoni terrorcselekményről

Infostart / MTI

Szomáliai születésű brit állampolgár annak a késeléses támadásnak a gyanúsítottja, amelyet szerdán követtek el London északi, jórészt zsidók lakta Golders Green városrészében. A rendőrség által terrorcselekménynek minősített támadásban ketten megsebesültek, őket kórházba szállították, állapotuk stabil.

A Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki a negyed főutcáján rohant késsel a kezében és a zsidó közösség tagjai közül próbált minél többet megszúrni.

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az illető a kivonuló rendőrökre is késsel támadt, ezért elektromos sokkolót kellett alkalmazni a megfékezésére.

A 45 éves férfit ezután őrizetbe vették.

A támadás egyik sebesültje 76, a másik 34 éves; mindketten a helyi zsidó közösség tagjai.

A Scotland Yard csütörtök hajnali legfrissebb beszámolója szerint a helyszínen őrizetbe vett késes támadó Szomáliában született, de brit állampolgár.

Elfogása után őt is kórházba szállították, de kivizsgálása után átvitték egy londoni rendőrőrsre, ahol vizsgálati fogságban tartják.

Az illetőt hivatalosan gyilkossági kísérlettel gyanúsítják, de a rendőrség már korábban bejelentette, hogy a támadást terrorcselekményként kezeli, és a vizsgálatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London, CTPL) irányítja.

A csütörtök hajnali rendőrségi tájékoztatás szerint a gyanúsított a Golders Greenben elkövetett késeléses támadás előtt néhány órával London egyik délkeleti városnegyedében is vitába keveredett valakivel, aki könnyebben megsebesült. Az erre a helyszínre kiérkező rendőrök nem találták meg a támadót, de az azóta elvégzett vizsgálat alapján a rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy ugyanarról az emberről van szó, aki nem sokkal később az észak-londoni városrész zsidó közösségének tagjai elleni késes támadást is elkövette.

Mark Rowley, a Scotland Yard főparancsnoka sajtótájékoztatóján elmondta:

a késelés gyanúsítottja korábban is elkövetett súlyos erőszakcselekményeket, és mentális problémákkal küszködik.

A főparancsnok elmondta azt is, hogy a helyszínre elsőként kiérkező rendőrök nem viseltek fegyvert, és attól tartottak, hogy a támadónál robbanószerkezet van. Rowley megerősítette, hogy a férfi a rendőrökre is késsel támadt, ezért használtak elektromos sokkolót vele szemben.

Az észak-londoni Golders Green, ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él, és több szomszédos kerület – amelyekben szintén népes zsidó közösség lakik – az utóbbi hetekben több, elsősorban gyújtogatásos antiszemita támadás helyszíne volt.

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola nevű zsidó mentőszervezet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak és a detonációk megrongálták a környező épületeket.

Azóta több zsinagógát, zsidó közösségi intézményeket és zsidó tulajdonban lévő üzlethelyiségeket is megpróbáltak felgyújtani Londonban, de ezek a támadási kísérletek csak minimális károkat okoztak.

A brit zsidó közösséget legutóbb tavaly októberben, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – érte súlyos terrortámadás, amikor egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója
Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök telefonon egyeztettek egy potenciális tűzszünetről a Győzelem Napján, azaz május 9-én. Trump szerint az sem kizárt, hogy tartós fegyvernyugvás álljon be Moszkva és Kijev között. Ukrán jelentések szerint merényletet kíséreltek meg Azatbek Omurbekov vezérőrnagy, a hírhedt "Bucsai mészáros" ellen, de a különleges alakulatok máshol is ténykednek: informátorokat menekítettek Zaporizzsja megszállt részéről, helikoptereket robbantottak fel mélyen a frontvonal mögött. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Óriási lehetőség előtt áll a magyar hadiipar: ez lehet az a titkos fegyver, amivel letarolják a nemzetközi piacot

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon.

Oil jumps to highest price since 2022 after report Trump to be briefed on new Iran options

Axios reported that US Central Command has prepared a plan for a wave of "short and powerful" strikes on Iran.

2026. április 29. 22:50
Még rettegettebbek lesznek az ukrán drónok
2026. április 29. 22:38
Súlyos eurómilliárdok égtek el hetek alatt – és ez még csak a kezdet?
