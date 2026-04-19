2026. április 19. vasárnap Emma
Molotov-koktélt dobtak egy varsói zsinagógára. Forrás: X / Shiri_Sabra
Nyitókép: Forrás: X / Shiri_Sabra

Zsinagógára támadtak

Infostart / MTI

Újabb londoni zsinagógát próbáltak felgyújtani egyelőre ismeretlen tettesek. Ez néhány héten belül a negyedik hasonló gyújtogatásos támadási kísérlet londoni zsidó vallási intézmények ellen.

A 300 ezres lélekszámú brit zsidó lakosság polgári védelmére és az antiszemita támadások nyilvántartására alakult szervezet, a Community Security Trust (CST) vasárnapi tájékoztatása szerint ezúttal az északnyugat-londoni Harrow kerület Kenton United Synagogue nevű zsinagógájában történt gyújtogatási kísérlet, de az épület belső terében csak minimális kár keletkezett.

Személyi sérülés nem történt.

Az elmúlt időszakban Finchley, Golders Green és Hendon városrészekben is megpróbáltak felgyújtani zsinagógákat vagy zsidó közösségi intézményeket.

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót. A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

A Scotland Yard antiszemita gyűlölet vezérelte bűncselekményeknek minősítette ezeket az incidenseket, de közölte, hogy a vizsgálatban részt vesznek az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságának (Counter Terrorism Policing London, CTPL) nyomozói is.

Az érintett észak-londoni kerületekben él a brit főváros zsidó lakosságának nagy többsége.

A korábbi támadások után több gyanúsítottat őrizetbe vettek, három személy ellen már vádat is emeltek.

A vasárnapi újabb támadás után Sir Ephraim Mirvis, Nagy-Britannia országos főrabbija kiemelte, hogy a legutóbbi három gyújtogatási kísérlet nem egészen egy hét alatt történt.

A főrabbi szerint ez azt mutatja, hogy tartós, egyre nagyobb lendületű erőszakcselekmény-sorozat zajlik a brit zsidó közösség ellen.

A Scotland Yard közölte, hogy jelentősen megerősítette járőrtevékenységét az észak-londoni kerületekben.

Fotónk 2024-ben készült Lengyelországban.

Választás 2026: Magyar Péter találkozott az Európai Bizottság küldöttségével, első frakcióülésére készül a Tisza Párt

Hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerző 141 képviselővel - közölte Magyar Péter, a párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton Facebook-oldalán, azt követően, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat. A politikus a videóban megismételte a számokat: a 106 egyéni választókerületből 96-ot megnyertek, 199 képviselői helyből 141-et megszereztek. Ez "soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is" - jelentette ki. Magyar elmondta, első frakcióülésükön megválasztják frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát, ő maga pedig a következő napokban is folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat. Magyar Péter a videóban megismételte, hogy az Országgyűlés alakuló ülése és a miniszterelnöki eskü napjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre. Cikkünk folyamatosan frissül.

Végzetes láncreakció indul be Magyarországon: brutális tűzifahiány jöhet, rengetegen kerülhetnek bajba télen

A magyarországi lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi mértéke fenntarthatatlan.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

2026. április 19. 16:02
