2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Kiégett jármûvek Londonban 2026. március 23-án, miután ismeretlen tettesek felgyújtották a Hatzola zsidó jótékonysági egylet négy mentõautóját a brit fõváros Golders Green kerületében.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Őrizetbe vettek két embert a londoni zsidó segélyszervezet elleni támadás miatt

Őrizetbe vettek szerdán két embert az egyik londoni zsidó segélyszervezet mentőautóinak felgyújtása ügyében.

A gyújtogatás az észak-londoni Golders Green kerületben történt hétfőn. Ebben a városnegyedben él a legnagyobb lélekszámú londoni zsidó közösség.

Az egyelőre ismeretlen tettesek a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek Golders Green egyik zsinagógája mellett parkoltak.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót. A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

A brit kormány négy új mentőautót adományozott a felgyújtott négy mentő pótlására a londoni zsidó szervezetnek.

A Scotland Yard egyelőre nem nyilvánította terrorcselekménynek a gyújtogatást; a jelenleg érvényes hivatalos rendőrségi tájékoztatás antiszemita indíttatású támadásként határozza meg a bűncselekményt.

A rendőrség ugyanakkor közölte azt is, hogy „az incidens körülményei miatt” a vizsgálat irányítását átvette az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London, CTPL).

A szerdai tájékoztatás szerint a két feltételezett elkövetőt is a CTPL nyomozói vették őrizetbe Londonban.

A 45 és a 47 éves férfit életveszély okozásának szándékával elkövetett gyújtogatással vádolják, és mindkettőjük otthonában házkutatás kezdődött.

Helen Flanagan, a CTPL főparancsnoka a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában fontos áttörésnek minősítette az őrizetbe vételeket, de hangsúlyozta: a biztonsági kamerák felvételei alapján a gyújtogatásban legalább három ember vett részt, és folytatódik a nyomozás a bűncselekmény összes elkövetőjének felkutatására és őrizetbe vételére.

Mark Rawley, a Scotland Yard főparancsnoka a 300 ezres lélekszámú brit zsidó lakosság polgári védelmére és az antiszemita támadások nyilvántartására alakult szervezet, a Community Security Trust (CST) hétfő esti éves rendezvényén felszólalva úgy fogalmazott: egyelőre korai lenne közvetlenül Irán számlájára írni a gyújtogatást, de a londoni rendőrség vizsgálja egy olyan iszlamista csoport felelősségét, amely gyaníthatóan kötődik a teheráni rezsimhez.

Kedden a Harakat Asab al-Jamin al-Iszlamija (az Igaz Emberek Társaságának Iszlám Mozgalma) nevű, iráni bázisú iszlamista szervezet bejelentette, hogy tagjai gyújtották fel a londoni zsidó szervezet mentőautóit.

A csoport a Telegramon videofelvételt is közzétett a gyújtogatásos támadásról, jóllehet a felvétel hitelességét hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

A CST rendezvényén elmondott beszédében a Scotland Yard főparancsnoka elmondta: a brit elhárító szolgálatok az elmúlt időszakban húsz olyan nagy-britanniai merényletkísérletet hiúsítottak meg, amelyeket az iráni állam kezdeményezett.

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Kemény válasz érkezett Ukrajnából Orbán Viktor bejelentésére: Magyarország fizetné meg a gázblokád kegyetlen árát

Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

