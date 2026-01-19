ARÉNA - PODCASTOK
Hozzátartozók információra várnak a délnyugat-spanyolországi Huelvában 2026. január 19-én, miután Córdoba közelében két nagy sebességû vonat kisiklott elõzõ nap. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata. A vasúti szerencsétlenségben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma meghaladja a százat.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Alberto Diaz

Spanyol vonatkatasztrófa: egyre drámaibb számok érkeznek, rengeteg a halott

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tovább nőtt a dél-spanyolországi Córdoba közelében történt vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma; a hétfő reggel n közölt hivatalos, deiem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét a balesetben, amelyben két nagy sebességű vonat siklott ki.

„A halálos áldozatok száma elérte a 39-et, és még nem végleges” – tette közzé az X-en a helyszínre tartó Óscar Puente közlekedési miniszter.

A balesetben több mint 150-en sérültek meg, közülük 73-an vannak kórházban, 24 ember állapota súlyos. Ellátásuk hat közeli egészségügyi intézményben történik.

A mentőegységek egész éjjel dolgoztak az utasok kimenekítésén, amely hajnalra befejeződött, azonban az áldozatok kiemelése még nem ért véget.

A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor az Iryo társaság

Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak, és ráborultak a mellette futó másik vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett szemből, és belerohant a fekvő kocsikba.

A két vonaton összesen 484-en utaztak.

Puente tájékoztatása szerint a baleset okát egyelőre megsejteni sem lehet, mert a kisiklott kocsik újak voltak, 2022-ben gyártották őket, és az érintett pályaszakaszt tavaly májusban újították fel.

Álvaro Fernández Heredia, Renfe elnöke a spanyol közszolgálati rádió (RNE) reggeli műsorában elmondta: a szerencsétlenség egy aktív biztonsági rendszerekkel felszerelt, egyenes pályaszakaszon történt, ami még érthetetlenebbé teszi a katasztrófát. „A sebességmérésekből már tudjuk, hogy a vonatok a szakaszra előírt korlátozásnál kisebb sebességgel haladtak” – közölte, és türelmet kért, amíg a vizsgálóbizottság elvégzi a munkáját, valamint azt, hogy kerüljék a találgatásokat.

Mint mondta, jelenleg az áldozatok segítésére, a családok és az alkalmazottak támogatásának megszervezésére összpontosítanak.

Hozzátette: az érintett vasúti szakasz várhatóan napokig zárva lesz a forgalom elől, így alternatív szállítási szolgáltatás előkészítésén is dolgoznak.

Hétfőn több mint 130 vasúti járatot töröltek a baleset miatt.

Spanyolországban legutóbb 2022 májusában történt halálos vasúti baleset, akkor a mozdonyvezető meghalt és 86-an megsérültek Katalóniában. Az eddigi legsúlyosabb szerencsétlenség 2013 nyarán történt a galiciai Santiago de Compostela közelében, akkor 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.

(Nyitóképünkön: hozzátartozók információra várnak a délnyugat-spanyolországi Huelvában 2026. január 19-én, miután Córdoba közelében két nagy sebességű vonat kisiklott előző nap)

