A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Sportközpontban 2025. november 5-én. A csapat másnap a bolgár Ludogorec csapatát fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.
Nyitókép: Illyés Tibor

Lekapcsolják a focit Magyarországon az országgyűlési választás napján

Infostart / MTI

Április 6-án és 12-én, húsvéthétfőn és az országgyűlési választás napján nem rendeznek Magyarországon „országos felnőtt nagypályás labdarúgó-mérkőzéseket” a magyar szövetség (MLSZ) elnökségének hétfői döntése értelmében.

Az MLSZ honlapjának híradása szerint az elnökség a klubok kéréseit is figyelembe véve rendelte el, hogy az április 6-ra és 12-re kiírt meccseket más időpontban rendezzék.

Ezen felül az érintett hétvégék esetében, más osztályokban a két résztvevő klub közös megegyezése alapján benyújtott módosítási kérelmeket a versenybizottságok jóváhagyják.

A testület meghallgatta Kovács Gábor futsal-szakágvezetőt, aki beszámolt a válogatottak szerepléséről, az utánpótlás-nevelés és a bajnokságok helyzetéről. A szakember a női felnőtt válogatott két egymást követő Európa-bajnoki szereplése mellett külön kiemelte a férfiválogatott tavalyi Eb-kijutását, továbbá, hogy a januári kontinenstornán történelmet írt sikerével: három meccsen négy pontot szerzett az egész mezőny legalacsonyabb átlag életkorú válogatottja, és az utolsó pillanatig versenyben volt a negyeddöntőbe jutásért.

Az MLSZ következő közgyűlésére március 20-án, pénteken kerül sor Telkiben.

A közelmúltban több sajtóinformáció is megjelent annak kapcsán, hogy ismét bevezetik az osztályozót, amit az NB I 11. és az NB II második helyezettje játszana egymással a szezon végén, de a férfi élvonal és másodosztály versenykiírásának véglegesítésére csak a következő elnökségi ülésen kerül sor.

24 ÓRA
