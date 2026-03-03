Bukták a friss jogsit a száguldozó fiatalok

Ausztriában, ahogy nálunk is, 17 éves kortól szerezhet valaki B – és egyéb – kategóriás vezetői engedélyt, ám az az első három évben vagy a 21. életév betöltésééig (azaz a 17 évesen kezdők esetében három évnél tovább) csak próbajogosítványnak számít.

Utóbbi azt jelenti, hogy az ott megengedett a 0,5 g/l-es véralkoholszint helyett a próbajogsisoknál 0.1 g/l a limit – ne feledjük, nálunk szigorúan zéró tolerancia van! –, ennek túllépése és egyéb közlekedési szabályszegések (vezetés közbeni telefonálás, elsőbbség meg nem adása, gyorshajtás) esetén pedig kötelező az újbóli képzés, annak sikeres elvégzését követően pedig további egy év adódik a próbaidőhöz.

Úgy tűnik, szükség is van erre, hiszen a napokban két próbajogsis fiatal is „megbukott” – írja a vezess.hu.

Egy 20 éves vezetőt az A2-es autópályán, Schwarzau közelében mértek be 194 km/órás sebességgel 130-s szakaszon, miután megfogták, a vezetői engedélyt azonnal el is vették tőle.

A másik eset még durvább: egy 17 éves fiatal mindössze két nappal korábban kapta meg a próbajogsit, amikor az A12-es autópályán Zirl közelében 164 km/órával haladt. Abszolút értékben ugyan lassabb volt a fenti társánál, ugyanakkor az adott szakaszon 22 órától hajnali 5 óráig 110 km/órás korlátozás van érvényben így nála is komoly volt a túllépés.

A rendőrök a megállított tinitől is azonnal elvették a jogosítványt, és ahogy feljebb kiderült, az eredeti sikeres vezetési tanfolyam után már kezdheti is a következőt, ha szeretné visszakapni azt.