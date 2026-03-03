Szaharai por árnyékolja be a hetet, és egy hidegcsepp is bekavar

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok, időszakosan akár szűrt napsütés várható. A Dunántúlon lehet több a felhő, arrafelé elvétve záporeső is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között változik.

A folytatásban egy tőlünk nyugatra örvénylő hidegcsepp teheti változékonnyá az időjárásunkat, illetve labilizálhatja a légkört, elsősorban a Dunántúlon szerdán. Itt erőteljesebb lehet a gomolyfelhő képződés, és alakulhatnak ki nagyobb eséllyel záporok, zivatarok, emellett viszonylag sok napsütés ígérkezik. A hét második felében újabb adag szaharai por érkezhet, ami erőteljesebben is szűrheti a napsütést. A hőmérsékletben egyelőre nem lesz lényeges változás.