2026. március 3. kedd Kornélia
Szaharai homok nyomai egy autón az éjszakai eső után Nagykanizsán 2021. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Szaharai por árnyékolja be a hetet, és egy hidegcsepp is bekavar

Infostart

Sivatagi por érkezett a magasban fölénk, amely – várhatóan csökkenő koncentrációban – kedden is jelen lesz, helyenként erősebben szűrheti a napsütést.

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok, időszakosan akár szűrt napsütés várható. A Dunántúlon lehet több a felhő, arrafelé elvétve záporeső is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között változik.

A folytatásban egy tőlünk nyugatra örvénylő hidegcsepp teheti változékonnyá az időjárásunkat, illetve labilizálhatja a légkört, elsősorban a Dunántúlon szerdán. Itt erőteljesebb lehet a gomolyfelhő képződés, és alakulhatnak ki nagyobb eséllyel záporok, zivatarok, emellett viszonylag sok napsütés ígérkezik. A hét második felében újabb adag szaharai por érkezhet, ami erőteljesebben is szűrheti a napsütést. A hőmérsékletben egyelőre nem lesz lényeges változás.

Irán: mást mond Donald Trump és a hadügyminisztere, J.D. Vance alelnök pedig hallgat

Az Irán elleni katonai támadás nemcsak a Közel-Keletet rázta meg. Washingtonban sokan törésvonalakat vélnek felfedezni a kormányzaton belül. Donald Trump és alelnöke, JD Vance külön helyszínről követte az eseményeket, ami sokak szerint politikai különbségeket is jelezhet. Eközben Pete Hegseth hadügyminiszter szerint „nem rezsimváltó” háború folyik, miközben Donald Trump többször is egyértelműen kijelentette: rezsimváltást akar, és fel is szólította Irán népét, hogy „vegyék kezükbe saját sorsukat” a bombázások végeztével.
 

Megszólalt Hernádi Zsolt a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában nyilatkozott a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. A vezető szerint az olajszállítás azért nem indult újra a vezetéken, mert az ukrán oldalon "nem született még döntés róla" hogy újraindítanák azt.

Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon

Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.

Tehran makes new threat to Gulf shipping as US says 'hardest hits' on Iran 'yet to come'

A Iranian official warns the country will "set fire to anyone who tries to pass through" the Strait of Hormuz - a crucial transit route for oil and gas.

