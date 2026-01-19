ARÉNA - PODCASTOK
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Vonatkatasztrófa történt, tíz halott és száz sérült Spanyolországban

Infostart / InfoRádió

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma száz fölött van, legalább 25 ember sérülése súlyos.

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.

Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte: a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett.

Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.

Az utasok kimentését megkezdték, de a helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, és a mentőegységeknek nehéz megközelíteniük a baleset helyszínét.

A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült: a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

Spanyolországban az eddigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlenség 2013 nyarán történt Santiago de Compostela közelében, abban 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.

Külföld    Vonatkatasztrófa történt, tíz halott és száz sérült Spanyolországban

