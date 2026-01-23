ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.92
usd:
325.14
bux:
0
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A spanyol polgárõrség által közreadott videófelvételrõl készített fotó a 2026. január 18-án bekövetkezett vonatszerencsétlenség helyszínérõl a dél-spanyolországi Córdobában. Az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve és a a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata kisiklott, a balesetben legkevesebb 39 ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Spanyol polgárõrség

Spanyol vonatkatasztrófa: még két holttestet találtak öt nap után

Infostart
ELŐZMÉNYEK

45-re nőtt a halálos áldozatok száma: megtalálták az andalúziai vonatszerencsétlenség feltehetően utolsó két halálos áldozatának holttestét a roncsok között csütörtökön.

A mentőegységek egész nap kutattak a baleset helyszínén és annak több száz méteres körzetében drónok és kutyák közreműködésével a két, még eltűntként nyilvántartott személy után.

A spanyol csendőrség tájékoztatása szerint hivatalosan eddig 43 elhunytat azonosítottak, köztük egy gyereket. Az áldozatok közül hárman külföldiek, orosz, német és marokkói állampolgárok.

Az elsőként azonosított áldozatok közül többeket eltemettek csütörtökön. Aljaraque-ban

több százan vettek részt egy család négy tagjának búcsúztatóján. A szerencsétlenséget egyedül egy hatéves kislány élte túl a családból.

Múlt vasárnap a dél-spanyolországi Córdoba közelében az Iryo társaság Málagából Madridba tartó, nagysebességű járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton a csendőrség véglegesített adatai szerint összesen 48O-an utaztak.

A spanyol sajtóban az elmúlt napokban számos lehetséges ok megjelent a balesettel kapcsolatban, például pályahiba, hegesztési probléma és síntörés, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy meg kell várni a hivatalos műszaki vizsgálat lezárultát a végső következtetések levonásával. A közlekedési minisztérium első körben kizárta az emberi mulasztást, a sebességtúllépést és a karbantartás hiányát is.

Két nappal a tragédiát követően újabb halálos baleset történt;

Katalóniában egy regionális vonat (Rodalies) siklott ki, miután egy támfal ráomlott a sínekre. Egy ember meghalt, 37-en megsérültek. A hatóságok a napok óta tartó heves esőzéssel indokolták a támfal meggyengülését és leomlását.

A tartományban csütörtök reggel a regionális hálózat mintegy 300 mozdonyvezetője nem vette fel a munkát. Az őket képviselő szakszervezet (Semaf) írásos garanciát és átfogó jelentés elkészítését követelte a vasúthálózat és a dolgozók biztonságáról az üzemeltetésért felelős Adif vállalattól.

A regionális vonatközlekedés szünetelése miatt többkilométeres dugók nehezítették a közlekedést a tartomány főútjain napközben, mivel mintegy 400 ezer ingázó utasnak kellett más módon eljutnia úticéljához.

A katalán tartományi kormány a nap folyamán tárgyalásokba kezdett az érintett felekkel a vasúti szolgáltatás mielőbbi visszaállítása érdekében.

A Semaf korábban február elejére háromnapos általános ágazati sztrájkot is hirdetett tiltakozásul amiatt, hogy tagjaik jelentéseit a különböző incidensekről nem veszi figyelembe az üzemeltető, és a jelzéseket nem követik intézkedések. "A sztrájk az egyetlen legális lehetőség a munkavállalók számára, hogy követeljék a vasúti rendszer biztonsági előírásainak helyreállítását, és ezáltal garantálják mind a szakemberek, mind a vasúti utasok biztonságát" - közölte az érdekképviselet.

Csütörtökön ismét kisebb vasúti baleset következett be,

ezúttal a dél-kelet spanyolországi Cartagena közelében. Egy darus teherautó karja rátért a vasúti sávra, és egy éppen arra haladó keskeny nyomtávú vonat ablakainak csapódott. A 16 utas közül hat embert láttak el könnyebb sérülések miatt.

Kezdőlap    Külföld    Spanyol vonatkatasztrófa: még két holttestet találtak öt nap után

spanyolország

vonatbaleset

tragédia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Agrárkamara elnöke szerint olcsó, de hitvány mezőgazdasági tömegáru öntené el a piacunkat a Mercosur-megállapodással

Az Agrárkamara elnöke szerint olcsó, de hitvány mezőgazdasági tömegáru öntené el a piacunkat a Mercosur-megállapodással

Kettős mérce az európai gazdákkal szemben a Mercosur-egyezmény – mondta Papp Zsolt, az agrárkamara elnöke az InfoRádióban. Az európai parlamenti képviselők 334:324 arányban úgy döntöttek, hogy az EP az Európai Unió Bíróságához fordul az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás miatt. A jogi eljárásnak azt kell megítélnie, hogy az Európai Bizottság jogszerűen járt-e el az aláírással, illetve, hogy van-e szükség a nemzeti parlamentek ratifikációjára.

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

A japán központi bank (BoJ) változatlan szinten hagyta az irányadó kamatot pénteki döntésével, miközben megemelte a folyó és az áprilissal kezdődő új, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

A Pénzcentrum 2026. január 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia, Ukraine and US to hold trilateral talks in Abu Dhabi

Russia, Ukraine and US to hold trilateral talks in Abu Dhabi

The meeting between the three countries comes as both Ukraine and Russia say no peace deal can be reached until territorial issues are resolved.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 07:09
Mégsem akarja Kanadát a Béketanácsban látni Donald Trump
2026. január 23. 05:12
Apácákból álló kémhálózatot leplezhettek le Svédországban
×
×
×
×