Spanyol vonatkatasztrófa: még két holttestet találtak öt nap után

A mentőegységek egész nap kutattak a baleset helyszínén és annak több száz méteres körzetében drónok és kutyák közreműködésével a két, még eltűntként nyilvántartott személy után.

A spanyol csendőrség tájékoztatása szerint hivatalosan eddig 43 elhunytat azonosítottak, köztük egy gyereket. Az áldozatok közül hárman külföldiek, orosz, német és marokkói állampolgárok.

Az elsőként azonosított áldozatok közül többeket eltemettek csütörtökön. Aljaraque-ban

több százan vettek részt egy család négy tagjának búcsúztatóján. A szerencsétlenséget egyedül egy hatéves kislány élte túl a családból.

Múlt vasárnap a dél-spanyolországi Córdoba közelében az Iryo társaság Málagából Madridba tartó, nagysebességű járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton a csendőrség véglegesített adatai szerint összesen 48O-an utaztak.

A spanyol sajtóban az elmúlt napokban számos lehetséges ok megjelent a balesettel kapcsolatban, például pályahiba, hegesztési probléma és síntörés, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy meg kell várni a hivatalos műszaki vizsgálat lezárultát a végső következtetések levonásával. A közlekedési minisztérium első körben kizárta az emberi mulasztást, a sebességtúllépést és a karbantartás hiányát is.

Két nappal a tragédiát követően újabb halálos baleset történt;

Katalóniában egy regionális vonat (Rodalies) siklott ki, miután egy támfal ráomlott a sínekre. Egy ember meghalt, 37-en megsérültek. A hatóságok a napok óta tartó heves esőzéssel indokolták a támfal meggyengülését és leomlását.

A tartományban csütörtök reggel a regionális hálózat mintegy 300 mozdonyvezetője nem vette fel a munkát. Az őket képviselő szakszervezet (Semaf) írásos garanciát és átfogó jelentés elkészítését követelte a vasúthálózat és a dolgozók biztonságáról az üzemeltetésért felelős Adif vállalattól.

A regionális vonatközlekedés szünetelése miatt többkilométeres dugók nehezítették a közlekedést a tartomány főútjain napközben, mivel mintegy 400 ezer ingázó utasnak kellett más módon eljutnia úticéljához.

A katalán tartományi kormány a nap folyamán tárgyalásokba kezdett az érintett felekkel a vasúti szolgáltatás mielőbbi visszaállítása érdekében.

A Semaf korábban február elejére háromnapos általános ágazati sztrájkot is hirdetett tiltakozásul amiatt, hogy tagjaik jelentéseit a különböző incidensekről nem veszi figyelembe az üzemeltető, és a jelzéseket nem követik intézkedések. "A sztrájk az egyetlen legális lehetőség a munkavállalók számára, hogy követeljék a vasúti rendszer biztonsági előírásainak helyreállítását, és ezáltal garantálják mind a szakemberek, mind a vasúti utasok biztonságát" - közölte az érdekképviselet.

Csütörtökön ismét kisebb vasúti baleset következett be,

ezúttal a dél-kelet spanyolországi Cartagena közelében. Egy darus teherautó karja rátért a vasúti sávra, és egy éppen arra haladó keskeny nyomtávú vonat ablakainak csapódott. A 16 utas közül hat embert láttak el könnyebb sérülések miatt.