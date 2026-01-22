Megint vonatbaleset történt, ez már a negyedik a héten Spanyolországban – videó

A Murcia régióban, Cartagena közelében történt balesetben senki sem halt meg, de négyen könnyű sérüléseket szenvedtek. „A vonat nem borult fel és nem siklott ki” – mondta a murciai mentőszolgálat szóvivője – írja a hvg.hu a Reuters híre alapján.

Spanyolország még mindig a vasárnapi andalúziai vonatkatasztrófa hatása alatt áll, amelyben legalább 43 ember vesztette életét. Akkor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négyméteres árokba zuhantak.

Két nappal később, kedden este egy barcelonai elővárosi vonat siklott ki, miután a heves esőzések miatt egy védőfal a sínekre dőlt, megölve a mozdonyvezetőt és súlyosan megsebesítve négy utast. Aznap egy másik vasúti ütközés is történt Katalónia északkeleti részén.

A balesetekre reagálva a spanyol mozdonyvezetők szakszervezete országos sztrájkot hirdetett, a biztonsági előírások szigorú betartását követelve.