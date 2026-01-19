ARÉNA - PODCASTOK
ADAMUZ CORDOBA, SPAIN - JANUARY 19: The president of the Junta de Andalucia attends to the media after visiting the emergency teams in the Adamuz Sports Centre, 19 January 2026 in Adamuz (Cordoba, Spain). The train derailment in the Cordoba municipality of Adamuz has caused more than 20 deaths and more than 70 injured, according to figures up to 23.30 hours this Sunday, with six very serious and five serious, in a very complicated night, where the figures may get worse, according to the Regional Minister of Health, Presidency and Emergencies of the Junta de Andalucia, Antonio Sanz, who was in the area. (Photo By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)
Nyitókép: Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

A vonat ablakán másznak ki a katasztrófa túlélői – elképesztő videó Spanyolországból

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Legkevesebb 21 ember meghalt és 90 megsérült, amikor a dél-spanyolországi Córdoba közelében két nagy sebességű vonat kisiklott. A Madridba tartó egyik szerelvény utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett. A két vonaton több százan utaztak.

Súlyos vasúti szerencsétlenség történt vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba tartományban. Egy Málaga és Madrid között közlekedő nagysebességű vonat Adamuz városa közelében kisiklott, majd a szomszédos vágányra átvágódva összeütközött egy szembejövő szerelvénnyel. A rendőrség és a spanyol állami média (RTVE) legfrissebb közlése szerint a tragédiának legalább 21 halálos áldozata van, köztük az egyik vonat vezetője. Más hírforrások ugyanakkor már most ennél is több halálos áldozatról számoltak be. A szerencsétlenségben mintegy 100 ember megsérült, közülük 25-30 utas állapota válságos – írja a Privátbankár, amely felvételeket is közölt a katasztrófa utáni mentésről.

A döbbenetes videón látszik, ahogy az egyik kisiklott vonat ablakán másznak és ugranak ki a kétségbeesett túlélők.

A szemtanúk beszámolói szerint az ütközés ereje földrengéshez hasonlított. Több kocsi teljesen összeroncsolódott és lefordult a pályáról. A mentési munkálatokat nehezíti, hogy a baleset egy nehezen megközelíthető szakaszon történt, és többen a vagonokba szorulva várták a segítséget.

Az európai uniós központi intézmények vezetői és több európai ország állam- vagy kormányfője részvétét és együttérzését fejezte ki vasárnap éjjel az esti spanyolországi vonatszerencsétlenség miatt.

(Nyitóképünkön Antonio Sanz, az andalúziai tartományi egészségügyi miniszter)

