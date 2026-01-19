A vonat ablakán másznak ki a katasztrófa túlélői – elképesztő videó Spanyolországból

Súlyos vasúti szerencsétlenség történt vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba tartományban. Egy Málaga és Madrid között közlekedő nagysebességű vonat Adamuz városa közelében kisiklott, majd a szomszédos vágányra átvágódva összeütközött egy szembejövő szerelvénnyel. A rendőrség és a spanyol állami média (RTVE) legfrissebb közlése szerint a tragédiának legalább 21 halálos áldozata van, köztük az egyik vonat vezetője. Más hírforrások ugyanakkor már most ennél is több halálos áldozatról számoltak be. A szerencsétlenségben mintegy 100 ember megsérült, közülük 25-30 utas állapota válságos – írja a Privátbankár, amely felvételeket is közölt a katasztrófa utáni mentésről.

A döbbenetes videón látszik, ahogy az egyik kisiklott vonat ablakán másznak és ugranak ki a kétségbeesett túlélők.

Lamentablemente son ya siete las personas muertas y al menos 25 heridos tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba en #España pic.twitter.com/3aOodVujCR — La Hora (@LaHoraMX) January 18, 2026

A szemtanúk beszámolói szerint az ütközés ereje földrengéshez hasonlított. Több kocsi teljesen összeroncsolódott és lefordult a pályáról. A mentési munkálatokat nehezíti, hogy a baleset egy nehezen megközelíthető szakaszon történt, és többen a vagonokba szorulva várták a segítséget.

Az európai uniós központi intézmények vezetői és több európai ország állam- vagy kormányfője részvétét és együttérzését fejezte ki vasárnap éjjel az esti spanyolországi vonatszerencsétlenség miatt.

(Nyitóképünkön Antonio Sanz, az andalúziai tartományi egészségügyi miniszter)