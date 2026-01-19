ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 19. hétfő
ADAMUZ CORDOBA, SPAIN - JANUARY 18: Coordination of emergency teams in the Adamuz sports centre to help the injured and deceased in the derailment of two high-speed trains in the municipality, 19 January 2026 in Adamuz (Cordoba, Spain). The derailment of trains in the Cordoba municipality of Adamuz has caused more than 20 deaths and more than 70 injured, according to figures up to 23.30 hours this Sunday, with six very serious and five serious, in a very complicated night, where the figures may worsen, according to the Minister of Health, Presidency and Emergencies of the Andalusian Regional Government, Antonio Sanz, who was in the area.
Nyitókép: Francisco J. Olmo/Europa Press/Getty Images

Spanyolországi vonatszerencsétlenség – megrázó képek a helyszínről

Infostart
A tragédiában több mint húsz ember vesztette életét, és százan megsérültek. Voltak utasok, akik a felborult vonat ablakán keresztül menekültek ki.

Mint arról az InfoStart is beszámolt, súlyos vasúti baleset történt vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba tartományban. Egy Málaga és Madrid között közlekedő nagysebességű vonat Adamuz városa közelében kisiklott, majd a szomszédos vágányra átvágódva összeütközött egy szembejövő szerelvénnyel.

A rendőrség és a spanyol állami média (RTVE) legfrissebb közlése szerint a tragédiának legalább 21 halálos áldozata van, köztük az egyik vonat vezetője. Más hírforrások ugyanakkor már most ennél is több halálos áldozatról számoltak be. A szerencsétlenségben mintegy 100 ember megsérült, közülük 25-30 utas állapota válságos.

A mentési munkálatokat az is nehezíti, hogy egy nehezen hozzáférhető szakaszon történt a baleset, többen is a vonatban várják, hogy kimentsék őket.

A szerencsétlenség helyszínéről már elkezdtek megjelenni az első fotók:

Córdoba, 2026. január 19. Mentõautók a vonatbaleset helyszínén a dél-spanyolországi Córdoba közelében, ahol két nagy sebességû vonat kisiklott 2026. január 18-án. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata. A vasúti szerencsétlenségben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma meghaladja a százat. MTI/EPA/EFE/Salas
Córdoba, 2026. január 19. A közösségi médiában Eleanorinthesky néven közreadott kép a vonatbaleset helyszínérõl a dél-spanyolországi Córdoba közelében, ahol két nagy sebességû vonat kisiklott 2026. január 18-án. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata. A vasúti szerencsétlenségben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma meghaladja a százat. MTI/EPA/Eleanorinthesky
Córdoba, 2026. január 19. A közösségi médiában Eleanorinthesky néven közreadott kép a vonatbaleset helyszínérõl a dél-spanyolországi Córdoba közelében, ahol két nagy sebességû vonat kisiklott 2026. január 18-án. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata. A vasúti szerencsétlenségben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma meghaladja a százat. MTI/EPA/Eleanorinthesky
Córdoba, 2026. január 19. Hozzátartozók információra várnak a délnyugat-spanyolországi Huelvában 2026. január 19-én, miután Córdoba közelében két nagy sebességû vonat kisiklott elõzõ nap. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata. A vasúti szerencsétlenségben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma meghaladja a százat. MTI/EPA-EFE/Alberto Diaz
Córdoba, 2026. január 19. Hozzátartozók információra várnak a délnyugat-spanyolországi Huelvában 2026. január 19-én, miután Córdoba közelében két nagy sebességû vonat kisiklott elõzõ nap. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata. A vasúti szerencsétlenségben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma meghaladja a százat. MTI/EPA-EFE/Alberto Diaz
Córdoba, 2026. január 19. Hozzátartozók információra várnak a délnyugat-spanyolországi Huelvában 2026. január 19-én, miután Córdoba közelében két nagy sebességû vonat kisiklott elõzõ nap. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata. A vasúti szerencsétlenségben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma meghaladja a százat. MTI/EPA-EFE/Alberto Diaz
