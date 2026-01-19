Spanyolországi vonatszerencsétlenség – megrázó képek a helyszínről

A tragédiában több mint húsz ember vesztette életét, és százan megsérültek. Voltak utasok, akik a felborult vonat ablakán keresztül menekültek ki.
Mint arról az InfoStart is beszámolt, súlyos vasúti baleset történt vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba tartományban. Egy Málaga és Madrid között közlekedő nagysebességű vonat Adamuz városa közelében kisiklott, majd a szomszédos vágányra átvágódva összeütközött egy szembejövő szerelvénnyel.
A rendőrség és a spanyol állami média (RTVE) legfrissebb közlése szerint a tragédiának legalább 21 halálos áldozata van, köztük az egyik vonat vezetője. Más hírforrások ugyanakkor már most ennél is több halálos áldozatról számoltak be. A szerencsétlenségben mintegy 100 ember megsérült, közülük 25-30 utas állapota válságos.
A mentési munkálatokat az is nehezíti, hogy egy nehezen hozzáférhető szakaszon történt a baleset, többen is a vonatban várják, hogy kimentsék őket.
A szerencsétlenség helyszínéről már elkezdtek megjelenni az első fotók:
Közel két hónapos szünetet követően vasárnap újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító. A hír azért is érdekes, mert a hírek szerint ebben nagy érdekeltsége lehet a magyar olajtársaságnak is, sőt, Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter nyilatkozatai alapján okkal számíthatunk arra, hogy a Mol többségi tulajdonrészt vásárol a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS). Ennek részleteiről Hortay Olivért, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjét kérdeztük.
Az előrejelzések szerint többnyire száraz, hideg idő várható, helyenként -15, vagy akár -20 Celsius-fokos főmérséklettel. Nincs elzárt település az országban, és útlezárást, súlykorlátozást sem rendeltek el.
Jelentős esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, miután hétvégén Donald Trump vámokkal fenyegette meg azokat az európai országokat, amelyek az útjába állnak Grönland megszerzésében. A német és a francia tőzsde 1 százalék feletti csökkenéssel nyitott és az ázsiai részvénypiacokon is többségében eséseket látni, itt egy kínai GDP-adat is mozgatta a hangulatot. A kockázatkerülés érződik a nyersanyagpiacokon és a kriptovalutáknál is, az arany és az ezüst új csúcsra ment, a bitcoin és az ether viszont jelentősebb esést mutat. Az amerikai tőzsdéken ma nincs kereskedés Martin Luther King napja miatt, így innen nem érkezik ma iránymutatás. A héten a viág szeme Davoson van, ma kezdődik a Világgazdasági Fórum.