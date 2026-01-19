Spanyolországi vonatszerencsétlenség – megrázó képek a helyszínről

Mint arról az InfoStart is beszámolt, súlyos vasúti baleset történt vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba tartományban. Egy Málaga és Madrid között közlekedő nagysebességű vonat Adamuz városa közelében kisiklott, majd a szomszédos vágányra átvágódva összeütközött egy szembejövő szerelvénnyel.

A rendőrség és a spanyol állami média (RTVE) legfrissebb közlése szerint a tragédiának legalább 21 halálos áldozata van, köztük az egyik vonat vezetője. Más hírforrások ugyanakkor már most ennél is több halálos áldozatról számoltak be. A szerencsétlenségben mintegy 100 ember megsérült, közülük 25-30 utas állapota válságos.

A mentési munkálatokat az is nehezíti, hogy egy nehezen hozzáférhető szakaszon történt a baleset, többen is a vonatban várják, hogy kimentsék őket.

A szerencsétlenség helyszínéről már elkezdtek megjelenni az első fotók:

Córdoba, 2026. január 19. Mentõautók a vonatbaleset helyszínén a dél-spanyolországi Córdoba közelében, ahol két nagy sebességû vonat kisiklott 2026. január 18-án. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridba tartó jármûve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedõ járata. A vasúti szerencsétlenségben legkevesebb tíz ember életét vesztette, a sérültek száma meghaladja a százat. MTI/EPA/EFE/Salas

