Rendőrök állnak az út mentén, igazoltatni fognak.
Nem kegyelmeztek a rendőrök a vasúti átjáróban szabálytalankodóknak – videó

Infostart

A fővárosi rendőrök a kőbányai Kőér utcai vasúti átjárónál tartottak célzott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, repültek is a százezres bírságok.

A X. kerületi Kőér utcai vasúti átjárónál tartott akció során több szabályszegést is rögzítettek a rendőrök: négy járművezető, köztük egy autószállító tréleré a tilos jelzés ellenére hajtott át a síneken – írja a magyarnemzet.hu.

A legmegdöbbentőbb eset egy fordos taxisofőrhöz köthető. A férfi az előtte, a piros jelzésnél szabályosan megálló autót kikerülve haladt tovább, majd áthajtott az átjárón – figyelmen kívül hagyva a tilos jelzést és a nyilvánvaló balesetveszélyt.

A vasúti átjárónál elkövetett ilyen jellegű szabályszegésért járművezetőnként százezer forint közigazgatási bírság jár. A pénzbüntetés azonban eltörpül amellett a kockázat mellett, amit egy tilos jelzésen való áthajtás jelent – emeli ki a rendőrség.

A szóban forgó taxisról videofelvételt is közölt a hatóság, azzal a mindössze egyszavas üzenettel, hogy „Életveszélyes”:

