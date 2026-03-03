Nem kegyelmeztek a rendőrök a vasúti átjáróban szabálytalankodóknak – videó

A X. kerületi Kőér utcai vasúti átjárónál tartott akció során több szabályszegést is rögzítettek a rendőrök: négy járművezető, köztük egy autószállító tréleré a tilos jelzés ellenére hajtott át a síneken – írja a magyarnemzet.hu.

A legmegdöbbentőbb eset egy fordos taxisofőrhöz köthető. A férfi az előtte, a piros jelzésnél szabályosan megálló autót kikerülve haladt tovább, majd áthajtott az átjárón – figyelmen kívül hagyva a tilos jelzést és a nyilvánvaló balesetveszélyt.

A vasúti átjárónál elkövetett ilyen jellegű szabályszegésért járművezetőnként százezer forint közigazgatási bírság jár. A pénzbüntetés azonban eltörpül amellett a kockázat mellett, amit egy tilos jelzésen való áthajtás jelent – emeli ki a rendőrség.

A szóban forgó taxisról videofelvételt is közölt a hatóság, azzal a mindössze egyszavas üzenettel, hogy „Életveszélyes”: