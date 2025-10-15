ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b4), mellette Donald Trump amerikai elnök (b3) a gázai tûzszüneti megállapodás aláírásán az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„Európa kiszorul a nézőtérre” – kemény bírálat Orbán Viktortól

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A magyar miniszterelnök a közel-keleti tűzszünet kapcsán. úgy fogalmazott, hogy Brüsszel csak nyilatkozatokat szövegezett, miközben az amerikaiak diplomáciai munkával eredményt értek el.

„Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egyvalamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk. Kívülről néztük az egész folyamatot” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor szerdán, miután előző héten Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról.

A megegyezés szerint az izraeli haderő elhagyja Gázát, a palesztinok pedig szabadon engedik azt a húsz túszt, akiket a 2023. októberi támadáskor ejtettek fogságba. Az egyezség részeként Izrael 250 palesztin foglyot és 1700 őrizetben tartott személyt bocsát szabadon, továbbá vállalja, hogy növelt mennyiségű humanitárius segély juthat el a Gázai övezet lakóihoz – jegyzi meg az Index.

A magyar kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy Európa passzív szemlélője volt a közel-keleti békefolyamatnak. Orbán Viktor szerint míg Brüsszelben két éve hangzatos nyilatkozatokat fogalmaztak, addig az amerikaiak és szövetségeseik állhatatos diplomáciai munkával érték el a békét.

„Míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán.

„A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre”

– írta Orbán Viktor, megjegyezve: van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. „Kitartóan és a saját érdekeink szerint” – emelte ki.

