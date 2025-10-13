ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 13. hétfő
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b3), mellette Orbán Viktor miniszterelnök (b4) a gázai tûzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor egy nagyszerű vezető - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezett békekonferencián.

A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videórészletben Donald Trump azt mondja, "itt van Magyarország", majd felteszi a kérdést, hogy "hol van Viktor?" Hozzátette: szeretjük Viktort.

A magyar kormányfőhöz szólva közölte: "fantasztikus vagy. Sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak én számítok igazán" - jegyezte meg az amerikai elnök, akinek meghívására Orbán Viktor hétfőn részt vett a Közel-keleti Békemegállapodás aláírásán Egyiptomban.

Donald Trump a magyar miniszterelnökről szólva úgy folytatta, hogy ő egy nagyszerű vezető. Hozzátette, hogy az előző választáson támogatta "és 28 ponttal nyert. Szóval legközelebb még jobban fogsz szerepelni. A következő választáson remekül fogsz teljesíteni, és ezt nagyon értékeljük. Száz százalékban melletted állunk. Ez Magyarország" - mondta az amerikai elnök.

Orbán Viktor a bejegyzéshez annyit írt: "Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!"

Külföld    Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

orbán viktor

donald trump

Sarm es-Sejk

24 ÓRA
Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.
 

'We never gave up,' say Israeli hostage families as Trump and world leaders sign Gaza ceasefire deal

'We never gave up,' say Israeli hostage families as Trump and world leaders sign Gaza ceasefire deal

Hamas returns all 20 living hostages, while Israel has released almost 2,000 Palestinian prisoners and detainees in exchange.

