A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) találkozója a gázai tûzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor a tűzszünetről: "Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja"

Infostart

Egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton – értékelt a kormányfő.

Orbán Viktor is részt vett azon az egyiptomi eseményen, amelyen Donald Trump amerikai elnök jelenlétében aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában.

Kedd reggel a Facebook-oldalán közzétett egy üzenetet, amelyben arról ír, hogy Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is, a sikere pedig azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton.

A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot – hangoztatta.

"Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön. Munkára fel, kedves európaiak!" – írta.

Vámháború 2.0: súlyos veszélyei vannak a kiújult amerikai–kínai harcnak

Vámháború 2.0: súlyos veszélyei vannak a kiújult amerikai–kínai harcnak

A vámok visszatértek, a piacok pedig remegnek. Trump 100 százalékos többletterhet hirdetett a kínai importokra, Kína pedig kikötői díjakkal és exporttilalmakkal válaszol. A gazdasági háború második felvonása nemcsak két ország, hanem két világrend összecsapása. Eközben a globális gazdaság újra a bizonytalanság foglya lesz.
VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
