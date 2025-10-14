Orbán Viktor a tűzszünetről: "Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja"

Orbán Viktor is részt vett azon az egyiptomi eseményen, amelyen Donald Trump amerikai elnök jelenlétében aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában.

Kedd reggel a Facebook-oldalán közzétett egy üzenetet, amelyben arról ír, hogy Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is, a sikere pedig azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton.

A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot – hangoztatta.

"Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön. Munkára fel, kedves európaiak!" – írta.