ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Francia gumicsont, avagy valóban érdemes csökkenteni a munkaszüneti napok számát?

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Néhány hete a francia miniszterelnök azzal a javaslattal állt elő, hogy két munkaszüneti ünnepnapot töröljenek, helyette legyenek ezek munkanapok. Szakértők szerint a javaslat mögött a nemzetgazdaság felpörgetése áll. Kutasi Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének vezetője szerint a sajtónak szánt "gumicsontról" lehet esetleg szó, hiszen GDP a munkanapokon is termelődik, az emberek ugyanis utaznak, vásárolnak.

Kényes tervet dobott be a francia kormány, hiszen a munkaszüneti napokat igencsak szeretik a munkavállalók, Franciaországban pedig általában nagyon élesen reagálnak az emberek arra, ha az állam meg akarja rövidíteni őket, elég csak a tervezett nyugdíjreform elleni durva tiltakozásokra gondolni.

Mindenekelőtt azt érdemes tudnunk, hány munkaszüneti nap van Franciaországban, és ezek száma vajon meghaladja-e az európai átlagot vagy például a magyarországi gyakorlatot?

Magyarországon évente 11 munkaszüneti nappal számolhatunk. A hagyományos vallási ünnepekhez, illetve a megszokott napokhoz (újév, május 1.) három nemzeti ünnepünk csatlakozik: március 15, augusztus 20. és október 23.

Franciaországban ezzel szemben 14 szabadnapnak örülhetnek a munkavállalók, ez a három nap többlet pedig eléggé méretesnek tűnik. A francia munkaszüneti napok sorában a szokásos ünnepek mellett ilyeneket találunk: Krisztus mennybemenetele (május 29.), Mária mennybemenetele (augusztus 15.), Fegyverszünet napja (november 11.).

Sok ez vagy éppen elegendő? Ennek eldöntését bízzuk a franciákra, akiknek most akadnak gondjaik, például az elég súlyos költségvetési hiány és az állam eladósodása. Ezek miatt sok a megszorító intézkedés, a munkaszüneti napok felülvizsgálata így valószínűleg egy gumicsont, amin a francia média elrágódhat, addig sem esik annyi szó a többi intézkedésről – vélekedik az InfoRádió által megkérdezett kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének vezetője.

Kutasi Gábor szerint elvileg a közgazdasági magyarázat az, hogy

ha két nappal többet dolgoznak a franciák egy évben, akkor, tisztán matematikailag, a GDP 6-8 tized százalékkal bővülhet ettől,

bár úgy látja, eléggé bizonytalan, hogy valóban létrejön-e ez a többlet.

A kutató arról is beszélt, hogy a munkaszüneti napok nem azt jelentik, hogy senki nem dolgozik: "egyrészt a turizmus és a vendéglátóipar nagyon intenzíven dolgozik, másrészt a GDP-hez a háztartások fogyasztása is hozzájárul, és amikor dolgozunk, akkor sokkal kevésbé vagyunk képesek költeni a jövedelmünket, mint amikor pihenünk. Főleg egy jóléti társadalomban van ez így, vagyis a munkaszüneti napokon is termelünk GDP-t."

A másik fontos dolog, hogy a munkaszüneti napok arról szólnak, hogy a munkavállalóknak legyen valamennyi ideje pihenni, kipihenni magukat – mondta Kutasi Gábor. Nyilván ott vannak a hétvégék mint állandó munkaszüneti napok, de voltaképp a munkaszüneti napnak számító nemzeti ünnepek is részben ezt a célt szolgálják.

Van is erre egy közgazdasági megfigyelés: "a legtöbb tevékenység kifárad. Ezt úgy hívják, hogy csökkenő hozadék, azaz néha pihenni kell, néha abba kell hagyni a munkát. Még egy napon belül is igaz, hogy nem tudunk egy teljes napon keresztül ugyanolyan magas gazdasági vagy aktivitási teljesítményt nyújtani, és ez igaz hosszabb távon is, heti vagy havi tekintetben is" – hangsúlyozta a kutató.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Francia gumicsont, avagy valóban érdemes csökkenteni a munkaszüneti napok számát?

franciaország

csökkentés

munkaszüneti nap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felemás hírek érkeztek a magyar konyha egyik alapanyagáról

Felemás hírek érkeztek a magyar konyha egyik alapanyagáról

„A termelőknek komolyan össze kell szedniük magukat ahhoz, hogy ebből egy folyamatos és gazdaságos vállalkozást tudjanak kihozni” – mondta Varga István, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) szántóföldi zöldségtermesztési alelnöke az InfoRádióban.
Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Másfél évnyi Tisza-víz hiányzik most az ország területéről – itt a terv

Annyira sok víz hiányzik a talajból Magyarországon, hogy a pótlására másfél évig „ki kellene engedni” a teljes Tiszát Tiszabecsnél – mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az InfoRádióban. Idén közel húsz beruházás indul el a víz megtartása érdekében, ősszel pedig új aszálykezelési stratégia készül.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette a Fed a bankok új tőkekövetelményeit, de a Morgan Stanley fellebbez

Bejelentette a Fed a bankok új tőkekövetelményeit, de a Morgan Stanley fellebbez

Az amerikai jegybank véglegesítette a legnagyobb bankok új tőkekövetelményeit, de a Morgan Stanley felülvizsgálatot kért a rá vonatkozó előírásokról - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változások élesednek holnaptól Magyarországon: ez sokaknak fájni fog

Óriási változások élesednek holnaptól Magyarországon: ez sokaknak fájni fog

Számos pénzügyi és társadalmi szabályozás is életbe lép, amelyek közvetlen hatással lehetnek a mindennapjainkra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China and India pledge to be 'partners not rivals'

China and India pledge to be 'partners not rivals'

Xi Jinping and Narendra Modi met on the sidelines of a summit which Russia's Vladimir Putin is also attending.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 31. 15:21
Megkínálta sörrel az elefántot - nem kellett volna
2025. augusztus 31. 15:04
Hatalmas uniós összeget kapnak a lengyelek a SAFE-ből
×
×
×
×