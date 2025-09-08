ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
2022. szeptember 30-án Pauban készített kép Francois Bayrou-ról, a centrista Demokrata Mozgalom (Modem) vezetőjéről, a város polgármesteréről. Emmanuel Macron francia elnök december 13-án Bayou-t nevezte ki miniszterelnöknek. A 73 éves Francois Bayrou a múlt héten a parlamentben bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott Michel Barniert váltja a kormányfői székben. Ő a negyedik miniszterelnök a 2022-ben újraválasztott Emmanuel Macron elnöksége alatt.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Caroline Blumberg

Megbukott a francia kormány

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megbukott Francois Bayrou francia miniszterelnök kormánya a hétfői bizalmi szavazáson.

A francia Nemzetgyűlésben mindössze 194 képviselő szavazott bizalmat a kormányfőnek 364 szavazat ellenében.

A 74 éves Bayrou a voksolás nyomán várhatóan kedden nyújtja be kabinetje lemondását.

A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő.

Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.

Az Elysée-palota közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök tudomásul veszi a miniszterelnök lemondását, és "a napokban" új kormányfőt fog kinevezni.

Az elnök jelezte, hogy szeretné elkerülni az újabb választásokat, és elutasította a saját lemondására vonatkozó javaslatokat - írja a Portfolio.

Bayrou az augusztus 25-én kezdeményezett bizalmi szavazással remélte, hogy támogatást szerez 44 milliárd eurós megszorítási tervéhez a 2026-os költségvetésre vonatkozóan. Az ellenzék azonban a hétfői szavazást a miniszterelnök pozíciójáról szóló népszavazásként kezelte.

A 74 éves Bayrou, aki Macron közeli szövetségese és több évtizedes politikai tapasztalattal rendelkező politikus, a szavazás előtt arra kérte a Nemzetgyűlést, hogy támogassa költségvetését, mondván, hogy Franciaország adósságai "elárasztanak bennünket".

kormány

franciaország

bizalmi szavazás

bukás

