Gas meter in a residential building, Germany
Nyitókép: wayra/Getty Images

Riadót fújt a magyar gáz leállítása miatt a kijevi Energiastratégiai Intézet vezetője

Ukrajnának jelenleg nincs valódi alternatívája a Magyarországon keresztül érkező gázra, amely az ország teljes ellátásának a felét teszi ki – mondta Jurij Korolcsuk, az ukrán Energiastratégiai Intézet vezetője.

Jurij Korolcsuk, az ukrán Energiastratégiai Intézet vezetője riadót fújt Kijevben, miután Orbán Viktor március 25-én bejelentette, hogy Budapest fokozatosan leállíthatja a szállításokat Ukrajna felé. Egy lapinterjúban elmondta: papíron ugyan léteznek alternatív útvonalak – Lengyelország, Szlovákia vagy Románia irányából –, de ezek több okból sem jelentenek valódi megoldást: ezeknek korlátozott a kapacitásuk, a gáz beszerzése így méregdrága lenne, arról nem is beszélve, hogy Kijev így is az „orosz hadigépezetet támogatná” – foglalja össze az interjút a vg.hu.

A kereskedők nem Svájcból vagy Németországból hoznak gázt, hanem azt adják tovább, ami fizikailag elérhető – és ez is jellemzően orosz gáz – mondta Korolcsuk.

A szakértő rámutatott arra is, hogy Magyarország gyakorlatilag közvetítő szerepet játszik: megvásárolja az orosz gázt, majd továbbértékesíti Ukrajnának. Így hiába jelennek meg a tranzakciókban különböző kereskedők, a fizikai forrás változatlan marad.

Felmerülhet Azerbajdzsán mint alternatív beszállító, azonban ez sem valódi megoldás. Az ország évente mintegy 10 milliárd köbméter gázt exportál Európába, de ennek jelentős része már le van kötve, például Olaszország irányába az Adria gázvezetéken keresztül.

