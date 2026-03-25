2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Oil Or Gas Transportation With Blue Gas Or Pipe Line Valves On Soil And Sunrise Background
Nyitókép: onurdongel/Getty Images

Szakértő a gáztranzit leállításáról: csak hosszabb távon fájhat a magyar lépés Ukrajnának

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám
ELŐZMÉNYEK

Az InfoRádiónak nyilatkozó energiapolitikai szakértő Orbán Viktor miniszterelnök a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállítások fokozatos leállítására vonatkozó javaslatáról beszélt.

Nemzetközi cégeknek bizonyos időtávra szóló szerződéseik vannak Ukrajnával arra a gázra, amelyet a magyar hálózatirányító csak fuvaroz Magyarországon keresztül Ukrajna felé – tisztázta az InfoRádió megkeresésére Deák András energiapolitikai szakértő, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.

Ismert, Orbán Viktor szerdán a kormányülés szünetében tett bejelentést arról, hogy Magyarország fokozatosan csökkenti a gáztranzitot Ukrajna felé, és egészen addig nem is állítja helyre, míg a Barátság kőolajvezetéken keresztül helyre nem áll az orosz olajszállítás hazánk felé, a visszatartott gáz pedig a magyar energiabiztonság ügyét szolgálja majd a helyzet rendeződéséig.

Az egyik kérdés Deák András szerint most az, hogy milyen jogalappal lehet leállítani a vezetéküzemeltetőt.

„Ez lehet különben jogszerű akkor, ha a fuvarozótól megrendelt mennyiségekre kötött szerződések lejárnak. Egész egyszerűen a magyar kormány mondhatja azt, hogy nem ír ki új kapacitásaukciókat a határkeresztező kapacitásra, nem elegáns, de legalább jogszerűnek tűnik. Lehet hivatkozni valami vis majorra is. Az összes többi eset legalábbis perelhető az Európai Bíróságon, valószínűleg az európai joggal ellentétes. Ettől függetlenül a kormánynak ilyen képessége van. A másik kérdés, hogy ha ezek a szerződések nem tudnak teljesülni, akkor miért adnák el a magyaroknak ugyanezt a gázt. Végül is van most piaca Európában a földgáznak; nem látom azt garantálva, hogy például egy német cég, amely Ukrajnába exportálja a földgázt, akkor majd a magyaroknak fogja eladni” – ecsetelte a szakértő.

Hozzátette, ha a magyarok adnak el gázt, arról elképzelhető, hogy az érintett exportőröket a kormány rá tudja bírni arra, hogy akkor adják el az államnak, de ez a gáz még nem biztos, hogy a magyaroké lesz.

„Képességünk van erre, meg tudjuk tenni, de hogy mennyire jogszerű, az kérdéses. Ami az ukránoknak könnyebbség, hogy jelen pillanatban, minthogy jön a tavasz és leáll a fűtési idény, az iparuk amúgy is áll, igazából nem nagyon lesz szükségük földgázra rövid távon. Pár hónapot ki tudnak hagyni” – mutatott rá; vagyis a gáz most nem igazi „zsarolási potenciál” Ukrajnának. „Gondoljuk meg: van valamennyi termelés Ukrajnában, nagyjából kétharmadnyi, míg a fogyasztás 70-80 százaléka a fűtési szektorból jön. Most, hogy áll az ipar, nem működik, alig van máshol fogyasztás.”

Ami a villamosenergia-ellátást illeti, arról Deák András elmondta, abban nincs szerepe a földgáznak, gázerőműveik sincsenek, ebből fakadólag a saját belső termelésükből az aktuális belső keresletet ki fogják tudni elégíteni.

„Az év végén lehet nagy kérdés, hogy az importból föl tudták-e tölteni földgázzal a tárolókat a következő télre készülvén, de

valószínűleg az az ukrán számítás, hogy csak április 12-ig kell várni, illetve májusig, amíg felállhat egy új magyar kormány.

Tehát én úgy gondolnám, hogy ezzel most rövid távon nyomást nem fogunk gyakorolni az ukránokra, mert ki fogják várni a választást, és megnézik, mi az eredmény” – vélekedett.

Ukrajna ráadásul más forráshoz is folyamodhat: a lengyelek intenzíven fejlesztenek Szlovákián keresztül egy irányt, és a balkáni irány is egy lehetőség, ott „csak meg kell fordítani” a vezetéket; a balkáni LNG és a romániai gázmezők energiája is rendelkezésre állhat Deák András szerint, vagyis a Magyarország felől érkező energia Ukrajna számára „nem kiválthatatlan történet” egyéves távlatban.

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Közben iráni és amerikai oldalról is megjelentek konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy képzelik el a felek a háború lezárását. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel

Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

2026. március 25. 13:58
Újabb csapás Iránban az atomerőműre, menekítik az orosz személyzetet
2026. március 25. 13:48
Idegen drónok repültek be az észt és a lett légtérbe
