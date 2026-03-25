eur:
389.28
usd:
335.67
bux:
123502.59
2026. március 25. szerda
Nyitókép: Pixabay

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, de a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését. Ezért a magyar miniszterelnök nem támogatta a Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását, feltételül szabva, hogy érkezzen meg a Mol kőolaja a Barátságon.

A múlt heti uniós csúcson is fenntartott „vétó” sem hozta meg a kormány által kívánt hatást, ezért a következik a korábban beígért földgázszállításos korlátozás. Erről Orbán Viktor egy friss Facebook-videóban azt mondta, hogy a szerdai kormányülésen fontos előterjesztést tesz.

„Az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában. De tovább kell lépnünk, az olajblokád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért

a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk.

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl” – jelentette be.

orbán viktor

földgáz

gáztároló

barátság kőolajvezeték

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Tudósítónktól: az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

„Végig vele vagyok!” – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Visszaléptette három jelöltjét a DK

A Tisza Párt „a rendszer lebontására” készül

Orbán Viktor a tiszásokat is megszólította Nagykanizsán

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Tárgyalások folytak Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Zelenszkij szerint a valós előrelépéshez elnöki szintű találkozókra lesz szükség, európai tagállamok bevonásával. Az oroszok kedden majd minden ukrán megyét támadtak, drónok százai hullottak az országra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Betelt a pohár a magyar iskolákban: sztrájkra készülhet több tízezer dolgozó

A felmérés szerint a dolgozók 94 százaléka már egy kétórás figyelmeztető sztrájkban is részt venne.

Iranian military says US is 'negotiating with itself' after Trump says Tehran wants deal 'so badly'

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

2026. március 25. 10:58
Bevágott a riasztás: rengeteg esőt kapunk, viharos széllel, havazás is lesz
2026. március 25. 10:46
Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta
