Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, de a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését. Ezért a magyar miniszterelnök nem támogatta a Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását, feltételül szabva, hogy érkezzen meg a Mol kőolaja a Barátságon.

A múlt heti uniós csúcson is fenntartott „vétó” sem hozta meg a kormány által kívánt hatást, ezért a következik a korábban beígért földgázszállításos korlátozás. Erről Orbán Viktor egy friss Facebook-videóban azt mondta, hogy a szerdai kormányülésen fontos előterjesztést tesz.

„Az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában. De tovább kell lépnünk, az olajblokád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért

a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk.

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett most a magyar gáztározókat töltjük föl” – jelentette be.