Ez áll a csecsemőtápszer-visszahívások hátterében

Újabb anyatej-helyettesítő tápszereket hívtak vissza elővigyázatosságból a boltokból, a Danone egyes termékeinek egyik összetevője ugyanis mikrobiológiailag nem volt megfelelő, cereulid toxint mutattak ki benne. A visszahívás elővigyázatosságból történt. 2026 elején emellett a Nestlé több, itthon is alapvetőnek számító terméke gyakorlatilag eltűnt a patikák és drogériák polcairól – írta meg az Infostart is. Az ügy hátterében ugyanaz a szennyeződés állt.

A probléma forrása egy Kínában gyártott ARA-olaj volt, amelyben a Bacillus cereus baktérium által termelt, hőálló cereulid toxin volt jelen, ez pedig

néhány órán belül hányást, hasmenést okozhat.

Az ARA-olaj egy omega-6 zsírsav, amely kulcsfontosságú szerepet játszik az emberi szem, különösen a retina (ideghártya) fejlődésében és működésében a magzati kor után is, a csecsemőkor első hónapjaiban. A tápszerekben lévő összetevő az anyatejben természetes úton is megtalálható.

A csecsemőtápszerekkel kapcsolatos problémák hihetetlenül nagy piacokat érinthetnek, ugyanis az elmúlt évtizedekben jelentős növekedésen ment keresztül a globális piac. Az eladások az 1978-as 1,5 milliárd dollárról 2019-re 55,6 milliárd dollárra nőttek nominális értéken – olvasható egy 2021-es tanulmányban. A cégek az úgynevezett „globális délre” terjeszkedtek, valamint a termékek kínálata is megnőtt.

Legutóbb például Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Luxemburg, Spanyolország és az Egyesült Királyság is hasonló esetekről számolt be. Mindazonáltal a vizsgálatok arra utalnak, hogy alacsony a kockázata annak, hogy a gyermekeknél probléma alakuljon ki, ez pedig mindenekelőtt a nagyszabású termékvisszahívási akcióknak köszönhető.

Ám az elmúlt évtizedben több alkalommal is zavar keletkezett ezen termékek globális ellátási láncában – állapítja meg egy másik, 2024-es tanulmány, amely szerint így több millió csecsemő került veszélybe, az helyzet egészségügyi problémákhoz, akár halálesetekhez is vezetett. Mint írják,

kevés cég kezében összpontosul a termelés.

Egy másik tanulmány szerint 2021-ben a globális tápszerpiacnak összesítve több mint felét uralta a svájci Nestlé, a francia Danone, a kínai China Feihe, az egyesült királyságbeli Reckitt, és az amerikai Abbott.

A szennyezett ARA-olajból nyolc különböző élelmiszeripari vállalat is kapott. Az egyik hollandiai gyárba például egy svájci vállalaton keresztül jutott el az összetevő. A 2023 áprilisa és 2025 októbere között leszállított olajat megvizsgálva úgy találták, hogy a szennyeződés 2024 októberében kezdődött, és jelen volt a teljes 2025-ös év folyamán. Mint az EFSA, az európai élelmiszerbiztonsági hatóság jelentésében olvasható, a kínai hatóságok a február 13-i állapot szerint nem adtak egyelőre információt a témában.

A Nestlé nem költségcsökkentési okok miatt vásárolta Kínából ezt az összetevőt

– mondta el Philipp Navratil, a Nestlé CEO-ja a Dairy Reporter szaklapnak. Hozzátette, hogy éveken keresztül csak egyetlen gyár termelte a tápszerekhez szükséges ARA-olajat. A diverzifikálás érdekében hozták be a képbe a kínai gyárat, amelyet auditáltak, és amely a belső minőségbiztosítási teszteken is átment.

A Nestlé levonta a tanulságokat: most már több gyártóval is együtt dolgozik, és nem vásárol az érintett beszállítótól. Ezen felül most már minden, a gyárba bekerülő olajszállítmányt tesztelnek azelőtt, hogy felhasználnák a termelésben – mondta a cégvezető.