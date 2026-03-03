ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd Kornélia
Járművezetőt szondáztat egy rendőr Budapesten, a Váci út elején 2022. április 17-én. Országszerte közúti ellenőrzéseket tartanak húsvétkor, a rendőrök az ittas vezetők kiszűrésére koncentrálnak.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Nagyon részegen vezetett, jogosítvány nélkül

Infostart

A tatabányai rendőrök egy 61 éves helyi férfit vettek őrizetbe, miután jogosítvány nélkül és ittasan vezetett a városban.

A rendőrök február 26-án délután intézkedtek egy tatabányai lakossal szemben. A férfi úgy vezetett, hogy nem rendelkezett érvényes jogosítvánnyal. Az alkoholszonda 1,611 mg/l értéket mutatott, ami súlyos ittasságnak felel meg.

A rendőrök a férfit a Tatabányai Rendőrkapitányságra előállították, D. István ellen az ittas járművezetés miatt büntetőeljárás indult.

A szabálysértési hatóság a további szükséges eljárási cselekményeket végrehajtotta, majd szabálysértési őrizetbe vette. Meghallgatása során azzal védekezett, hogy csak néhány métert ment az autóval.

D. István a bíróság előtt gyorsított eljárásban felelt tettéért.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet: az ittas vezetés és a jogosítvány nélküli közlekedés nemcsak jogsértő, hanem életveszélyes is. Ne kockáztasson – ha ivott, ne üljön volán mögé!

×