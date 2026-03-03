Váratlan manőverből ráfutásos baleset – fedélzeti kamera rögzítette a 4-es főúton történteket

Két jármű ütközött péntek délután a 4-es főút 217-es kilométerszelvényénél, az M35-ös autópálya felhajtójánál, Debrecen térségében – írja a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Bpi Autósok közösségi oldala.

A portál egy olvasói videót is kapott az esetről. A videó készítője elmondta, egy fekete autó közlekedett előtte a 4-es főúton, Ebesnél megelőzte, majd az autópálya felhajtóhoz érve a jármű sofőrje váratlan manőverbe kezdett.

„Amikor az autópálya felhajtóhoz ért, ő a haladási sávból, a belső sávból akart felkanyarodni az autópályára, mit sem törődve semmivel. Egy erős fékezéssel még le is lassult”

– írta a beküldő. A személyautó mögött érkező furgon már nem tudott időben reagálni, így a beszámoló (és a videó) szerint fékezés nélkül csapódott bele hátulról a másik járműbe, letarolva azt.

A videót beküldő sofőr, mint írta, természetesen megállt segíteni, de mire odaért, már többen is odasiettek. A műszaki mentéshez a katasztrófavédelem egységeit is riasztották. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Az ominózus esetről készült videót itt tekintheti meg: