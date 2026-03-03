ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.8
usd:
324.9
bux:
125373.25
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Android logo displayed on a phone screen is seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on September 30, 2021. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto/Getty Images

Ezek az androidos appok veszélyesek: közel ezerhatszáz biztonsági problémát találtak bennük

Infostart

Olyan, a mentális egészségre szakosodott applikációk is letölthetők a Play Áruházból, amik kifejezetten veszélyesek lehetnek egy friss kutatás szerint. A véletlenszerűen kiválasztott tíz alkalmazás hemzsegett a hibáktól.

Több, a mentális egészségre kihegyezett mobilalkalmazás tartalmaz súlyos biztonsági réseket, melyeket kiaknázva veszélybe kerülhetnek a felhasználók érzékeny orvosi adatai – írja az Oversecured nevű mobilbiztonsági cég jelentése alapján a Bleeping Computer, amit a hvg.hu szemlézett.

Ezeket a potenciálisan káros alkalmazásokat összesen már több millióan töltötték le a Play Áruházból. A problémát jól mutatja, hogy a kutatók az egyik applikációban 85 darab közepes és magas súlyossági besorolású sebezhetőséget találtak, és ezek kiaknázásával a felhasználók terápiás adatai is veszélybe kerülhetnek.

A jelentésből kiderült, hogy egynémely ilyen alkalmazás mesterségesintelligencia-társként működik, céljuk pedig, hogy segítsék a pácienseket a depresszióval, szorongással, stresszel és hasonlókkal.

Az Oversecured 10 véletlenszerűen kiválasztott ilyen mobilalkalmazást tesztelt, az eredmény pedig lesújtó lett: összesen 1575 biztonsági résre bukkantak, melyek közül 54 súlyos, 538 közepes, 983 pedig enyhe veszélyességi besorolást kapott.

A problémás alkalmazások nevét nem hozták nyilvánosságra, annyi tanulsága azonban van a dolognak, hogy érdemes rendkívül körültekintőnek lenni, ha egy alkalmazás érzékeny egészségügyi adatokat kezel – inkább keressen ismert, megbízható fejlesztőtől származó appot.

Kezdőlap    Tech    Ezek az androidos appok veszélyesek: közel ezerhatszáz biztonsági problémát találtak bennük

figyelmeztetés

kutató

kiberbiztonság

alkalmazás

android

biztonsági rés

mentális egészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán: mást mond Donald Trump és a hadügyminisztere, J.D. Vance alelnök pedig hallgat

Irán: mást mond Donald Trump és a hadügyminisztere, J.D. Vance alelnök pedig hallgat

Az Irán elleni katonai támadás nemcsak a Közel-Keletet rázta meg. Washingtonban sokan törésvonalakat vélnek felfedezni a kormányzaton belül.
 

A Hormuzi-szoros zárva, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni

Sayfo Omar a migrációs válságról: ha Irán káoszba süllyed, sokan úgy érezhetik, többet veszítenek, ha maradnak

Iráni konfliktus: ezt lépi a NATO

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változás érik a Lidl polcain: egyre jobban látni, mi várhat a magyar vásárlókra

Hatalmas változás érik a Lidl polcain: egyre jobban látni, mi várhat a magyar vásárlókra

2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel issues evacuation warnings in Lebanon as US says ‘hardest hits’ on Iran ‘yet to come’

Israel issues evacuation warnings in Lebanon as US says ‘hardest hits’ on Iran ‘yet to come’

Meanwhile Iran says it has "destroyed" buildings at a US air base in Bahrain as it continues intense retaliatory strikes across the Gulf.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 3. 05:15
Nagyon részegen vezetett, jogosítvány nélkül
2026. március 3. 04:00
Lekapcsolják a focit Magyarországon az országgyűlési választás napján
×
×