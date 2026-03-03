Ezek az androidos appok veszélyesek: közel ezerhatszáz biztonsági problémát találtak bennük

Több, a mentális egészségre kihegyezett mobilalkalmazás tartalmaz súlyos biztonsági réseket, melyeket kiaknázva veszélybe kerülhetnek a felhasználók érzékeny orvosi adatai – írja az Oversecured nevű mobilbiztonsági cég jelentése alapján a Bleeping Computer, amit a hvg.hu szemlézett.

Ezeket a potenciálisan káros alkalmazásokat összesen már több millióan töltötték le a Play Áruházból. A problémát jól mutatja, hogy a kutatók az egyik applikációban 85 darab közepes és magas súlyossági besorolású sebezhetőséget találtak, és ezek kiaknázásával a felhasználók terápiás adatai is veszélybe kerülhetnek.

A jelentésből kiderült, hogy egynémely ilyen alkalmazás mesterségesintelligencia-társként működik, céljuk pedig, hogy segítsék a pácienseket a depresszióval, szorongással, stresszel és hasonlókkal.

Az Oversecured 10 véletlenszerűen kiválasztott ilyen mobilalkalmazást tesztelt, az eredmény pedig lesújtó lett: összesen 1575 biztonsági résre bukkantak, melyek közül 54 súlyos, 538 közepes, 983 pedig enyhe veszélyességi besorolást kapott.

A problémás alkalmazások nevét nem hozták nyilvánosságra, annyi tanulsága azonban van a dolognak, hogy érdemes rendkívül körültekintőnek lenni, ha egy alkalmazás érzékeny egészségügyi adatokat kezel – inkább keressen ismert, megbízható fejlesztőtől származó appot.