Vészesen sok anyatej-helyettesítő termék tűnt el a polcokról hirtelen

A NNGYK közleményében ismertette, hogy a Nestlé Hungária Kft. 2026. január 5-én kiterjesztette bizonyos anyatej-helyettesítő, anyatej-kiegészítő és speciális gyógyászati célra szánt tápszereinek önkéntes visszahívását. Hangsúlyozták, hogy a visszahívás elővigyázatossági jellegű, igazolt megbetegedés nem történt.

A lakosság számára az anyatej-helyettesítő termékek között több termék is rendelkezésre áll, a visszahívásban nem érintett gyártási tételek pedig továbbra is teljes biztonsággal fogyaszthatóak – írták a közleményben.

A hazai piacon több helyettesítő termék is elérhető, amelyek alkalmasak az érintett tápszerek kiváltására

– hívták fel a figyelmet, javasolva, hogy azokról az érintettek egyeztessenek gyermekorvosukkal.

Az NNGYK azt javasolja a szülőknek, hogy a visszahívott tételeket ne használják, a vásárlás helyén a bontott, vagy bontatlan termékeket egyaránt visszaveszik, az árát megtérítik.

A Nestlé Hungária Kft. a visszahívásban érintett termékek egyértelmű beazonosítására gyártási tétel ellenőrző felületet hozott létre a nestlebaba.hu/recall weboldalon, amely segítséget nyújt a fogyasztók és a gyógyszertárak számára a termékek beazonosításában – közölte a NNGYK.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi tájékoztatása szerint mikrobiológiai nemmegfelelőség miatt hívott vissza a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki. A vállalat átfogó belső vizsgálatán megállapították, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe, a Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása alapján keddig nem történt olyan megbetegedés, amely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben.

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben. A baktérium egyes törzsei – mint például a cereulid – ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A cereuliddal szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést, valamint szokatlan levertséget okozhatnak a fogyasztást követő 30 perc után, 6 órán belül.