2026. február 20. péntek
Egy fiatal anyuka öleli a kislányát.
Nyitókép: Getty Images/Galina Zhigalova

Toxint találtak egy babatápszerben, azonnal kivonják a forgalomból

Infostart / MTI

A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

Mikrobiológiai szempontból nem feleltek meg, továbbá cereulid toxin jelenlétét is kimutatták bennük, ezért a Danone Magyarország Kft. visszahívta a fogyasztóktól és a forgalomból is kivonta az 500, az 1000 és az 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszereket – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A Danone elővigyázatossági intézkedésként önkéntesen már február 5-én kezdeményezte az érintett tápszerek fogyasztói visszahívását. A cég most hatósági felhívásra elővigyázatossági intézkedésként visszahívja a fogyasztóktól a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeit is.

A közlemény szerint az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb tudományos állásfoglalásához, amelyben meghatározták a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációját. Az EFSA iránymutatása alapján

a visszahívott anyatej-kiegészítő tápszerek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

Mindezek miatt a hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt 500, 1000 vagy 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszert, azt vigye vissza a vásárlás helyére: gyógyszertárba vagy üzletbe.

A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól az érintett tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – olvasható az NKFH közleményében.

Toxint találtak egy babatápszerben, azonnal kivonják a forgalomból

visszahívás

toxin

mikrobiológia

tápszer

danone

nkfh

cereulid

