2026. január 6. kedd
Beautiful young mom is holding her cute baby while doctor is listening to babys lungs
Nyitókép: GeorgeRudy/Getty Images

13 csecsemőtápszert vonnak ki a forgalomból

Infostart / MTI

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe. A belső vizsgálat során megállapították, hogy a szennyeződéssel további termékek is érintettek lehetnek, így a Nestlé Hungária Kft. ezek visszahívásáról döntött és haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, és gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben. A baktérium egyes törzsei - mint például a cereulid - ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A cereuliddal szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést, valamint szokatlan levertséget okozhatnak a fogyasztást követő 30 percen - 6 órán belül.

A Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása szerint keddig nem történt olyan megbetegedés, mely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben. Az érintett termékek teljes listája elérhető a hatóság honlapján.

Kezdőlap    Belföld    13 csecsemőtápszert vonnak ki a forgalomból

nestlé

tápszer

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság

