Elemző: legfeljebb egy alapkamat-csökkentés lehet még idén, de nem most

Az elemzők egyöntetűen arra számítanak, hogy nem fog változni az alapkamat a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának keddi ülésén. Ha beigazolódik a papírforma, akkor sorozatban a 11. olyan hónap következhet, amikor nem módosítanak a 6,5 százalékos irányadó rátán. Beke Károly az InfoRádióban azt mondta, komoly meglepetés lenne, ha „bármelyik irányba változtatás történne” a keddi bejelentéskor. Kiemelte, hogy több mint öt éve nem volt példa arra, hogy ennyire hosszú ideig nem nyúlnak hozzá a magyar irányadó kamathoz.

A Portfolio elemzője felidézte, hogy ugyanakkor korábban volt egy olyan több mint négyéves időszak, amikor 0,9 százalékos alapkamat állt fenn, de 2020 nyara óta nem történt olyan, hogy a mostaninál hosszabb időszakra befagyjon az alapkamat. Mint fogalmazott,

arra lehet számítani, hogy a rekord „tovább fog hízni, csak az a kérdés, hogy meddig”.

Egyes szakértők még azt is elképzelhetőnek tartják, hogy akár az év végéig is érvényben maradhat a 6,5 százalékos alapkamat. A legtöbben úgy vélik, maximum egy kamatcsökkentés fog beleférni december előtt, de még az sem garantálható.

Beke Károly megjegyezte: elsősorban a 4 százalék feletti infláció határolja be a hazai monetáris politika mozgásterét. Júliusban ugyan csökkent az áremelkedési ütem, de még mindig a jegybanki célsáv felett van, ami egyértelműen gátolja a kamatcsökkentési szándékot.

Az elemző emlékeztetett, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábban kijelentette: akkor kerülhet szóba a kamatcsökkentés, ha fenntartható módon a célsávon belülre esik vissza az áremelkedési ütem. Ehhez 4 százalék alá kellene beesnie az inflációnak. Beke Károly hangsúlyozta: a júliusra vonatkozó 4,3 százalékos inflációs adat az árrésstopokkal együtt van jelen Magyarországon, ezért megítélése szerint a kormánynak a középtávú inflációs kilátásokat figyelembe véve meg kell majd fontolnia, hogy ezeket az intézkedéseket „előbb-utóbb kivezesse”.

Az árrésstopok eltörlése elemzők szerint mintegy másfél százalékpontot dobna az infláción, Beke Károly szerint emiatt a Monetáris Tanácsnak „óvatosnak és türelmesnek kell maradnia a következő hónapokban is”. Úgy véli, leghamarabb az év végén vagy 2026 elején adódhat lehetőség arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank kis mértékben csökkentse az alapkamatot.