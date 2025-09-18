ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Nyitókép: jayk7/Getty Images

MBH: jövőre az idei háromszorosa lehet a GDP-növekedés

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Továbbra is fenntartják 0,8 százalékos éves GDP-előrejelzésüket 2025-re az MBH Bank elemzői, míg az éves átlagos inflációs várakozásuk 4,5 százalék – mondta az InfoRádióban az MBH Bank Elemzési Centrumának vezető elemzője. Árokszállási Zoltán beszélt a forintárfolyam várható alakulásáról és arról is, mikor esélyes az első alapkamat-csökkentés.

Az idei évre 0,8 százalékos növekedést prognosztizáltak a Magyar Bankholding elemzői. Emögött a legfontosabb hajtóerő az év első felében látotthoz hasonlóan a háztartások fogyasztása lehet, miközben a beruházások alakulása továbbra is visszafogja a növekedést. Mint az InfoRádióban Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezető elemzője elmondta, termelési oldalról az ipar még mindig nem talált magára, ami miatt 2025-ben innen nem várható jelentős felhajtóerő. A szolgáltatások oldalán viszont pozitív hozzájárulásra számítanak a GDP-ben idén.

A jövő évben már közel 3 százalékos lehet a gazdasági növekedés. A fogyasztás mellé lassan felzárkózhatnak a beruházások, termelési oldalon pedig az ipari kapacitások kiépülése adhat lendületet, illetve a német, illetve az európai konjunktúra javulása révén jobb állapotba kerülnek a külpiacaink, és így jövőre már az export és az ipari termelés is meglódulhat.

Az MBH inflációs várakozása Árokszállási Zoltán ismertetése szerint az idei évre 4,5, 2026-ra pedig 3,9 százalék.

„Az idei év jelentős része már eltelt, az év elején látott viszonylag magas számok mostanra csökkentek, és jó hír, hogy a maginfláció a legutóbbi adat szerint már 4 százalék alá bukott. Ugyanakkor

jövőre még jó pár olyan hónap lesz – várhatóan az év második felében –, amikor a 4 százalékos inflációs célsáv teteje felett lesznek az inflációs mutatók.

Jelenleg még érvényben van az árrésstop, ami lefelé nyomja az inflációt, viszont ez véleményünk szerint nem tartható fenn a végtelenségig. Valamikor jövőre kivezetésre kerül, és emiatt láthatunk majd 2026 második felében várhatóan 4 százalék fölötti inflációs adatokat" – mondta az MBH Elemzési Centrumának vezető elemzője.

Részben a felfelé mutató inflációs kockázatok miatt tartja 6,5 százalékon a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot most már egy éve. Az első kamatcsökkentést az MBH-s várakozások szerint csak jövőre fogja tudni elindítani az MNB, az idei évben erre nem lesz lehetősége, még a nemzetközi kamatkörnyezet mérséklődése mellett sem. Árokszállási Zoltán szerint hiába indultak csökkenés felé a dollárkamatok és a magyar viszonyokra egyelőre hatástalan marad az amerikai Fed idénre várható több kamatcsökkentése is.

„Ennek elsődleges oka az infláció, illetve az inflációs várakozások”

– emelte ki Árokszálllási Zoltán. Jelenleg a forint eléggé erős és jóval kevésbé volatilis, mint tavaly vagy az idei év első egy-két hónapjában, ami az inflációs várakozások csökkentése szempontjából az MNB szerint nagyon kedvező folyamat lehet, és az elemző szerint a jegybank egy idő előtti kamatcsökkentéssel ezt nem igazán akarná veszélyeztetni. Emiatt az MBH-nál arra számítanak, hogy az inflációs várakozások csökkenésnek indulhatnak, a forint relatíve erős pályán maradhat, és az első kamatcsökkentésre csak a jövő évben, és valószínűleg nem is az év első egy-két hónapjában, hanem valamivel később kerülhet csak sor. Mindezek fényében a jövő év végére 6 százalékos, 2027 végére pedig 5 százalékos alapkamattal számolnak – fogalmazott Árokszállási Zoltán.

Az elmúlt napokban kétéves csúcsra erősödött a forint árfolyama, és szerinte ez a lendület továbbra is kitarthat. Nem számít például arra, hogy a következő hetekben egy hirtelen fordulattal megint 400 fölé kerülne az euró keresztáfolyama, és ennek elsősorban az lesz lehet az oka, hogy az MNB 6,5 százalékon tarthatja még jó pár hónapig a jegybanki alapkamatot. Eközben a nemzetközi piacokon a dollárkamatok csökkennek és a dollár gyengül, ami szintén segíti a forint árfolyamát, vagyis a következő hónapokban továbbra is relatíve erős forintot láthatunk az MBH szerint.

Forintgyengülésre a jövő év közepén, második felében lehet számítani

Árokszállási Zoltán szerint. A jelenlegi forintárfolyam hosszabb távon nem lenne kedvező a magyar gazdaság számára, mert az exportőröknek már nagyon erős lenne, az exportjuk után kevesebb forintot kapnának, és bár nagyon sok költségelem euróban jelenik meg, de némelyik forintban. Az MBH Bank Elemzési Centrumának vezető elemzője emlékeztetett: Magyarországon az elmúlt években elég jelentős inflációs periódust tudhatunk magunk mögött, a költségek jelentősen megemelkedtek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

gazdaság

gdp

mnb

árokszállási zoltán

