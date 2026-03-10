ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 10. kedd
Egy nő egy pohár narancslevet nyújt a kamera felé.
Nyitókép: Pexels

Tévedés, hogy a kávé a legegészségtelenebb reggeli ital

Infostart

Sokan isznak reggel valamilyen cukros üdítőt, gyümölcslevet, pedig a szakértők szerint nem éppen ez a legjobb választás.

Sokan úgy gondolják, hogy a kávé a legrosszabb ital, amivel a napot indíthatod. A táplálkozási szakértők szerint azonban nem a feketekávé a legproblémásabb – írja a femina.hu.

A cukros üdítők, ízesített energiaitalok és a mesterséges édesítővel készült italok sokkal rosszabbak, ugyanis gyors energiát ígérnek, valójában viszont már reggel felborítják a szervezet egyensúlyát – állítják a kutatók.

A cukros üdítőkkel az a probléma, hogy éhgyomorra nagyon gyorsan megemelik a vércukorszintet, ami így hamar vissza is esik, ez pedig fáradtságot, ingerlékenységet, koncentrációs zavart és korai éhséget okozhat.

Emiatt sokan már délelőtt nassolni kezdenek, ami a súlygyarapodás egyik fő okozója. A „diétás”, tehát mesterséges édesítőszerrel készült italok sem feltétlenül jobbak, ezek ugyanis becsaphatják az agyunkat az édes ízzel, és fokozhatják a cukor utáni vágyat, befolyásolhatják a bélflóra működését. Egyes tanulmányok szerint a rendszeres fogyasztásuk összefügghet az étvágy növekedésével és a metabolikus problémák kockázatával.

Így aztán a szakértők inkább stabilabb energiát adó italokat javasolnak reggelre, mint például a citromos víz vagy a cukor nélküli tea.

