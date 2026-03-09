Drámai számok érkeztek a német gazdaságból

Januárban a várt növekedés helyett csökkent a német ipari termelés a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn publikált jelentése szerint.

A Destatis előzetes adatai szerint

az ipari termelés volumene 2026 januárjában szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,5 százalékkal maradt el a decemberitől. Éves összevetésben, naptárhatással kiigazítva a kibocsátás 1,2 százalékkal volt alacsonyabb a tavaly januárinál.

A piaci várakozások havi 1,0 százalékos növekedéssel számoltak. A statisztikai hivatal felülvizsgálta az előző hónap adatait, eszerint a termelés 2025 decemberében havi összevetésben 1,0 százalékkal csökkent, míg az éves változás 0,4 százalékos növekedést mutatott.

A kevésbé volatilis háromhavi összehasonlításban a termelés 2025 novembere és 2026 januárja között 0,9 százalékkal magasabb volt az azt megelőző három hónaphoz képest.

A januári visszaesés főként a fémtermékgyártás gyengülésével magyarázható. Az ágazatban a kibocsátás 12,4 százalékkal csökkent egy hónap alatt. Jelentős visszaesést mértek a gyógyszeriparban is, ahol a termelés 11,9 százalékkal esett, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártásában, ahol 6,8 százalékos csökkenést regisztráltak.

Ezzel szemben az energiatermelés 10,3 százalékkal nőtt, amit a hivatal szerint az év eleji rendkívül alacsony hőmérséklet és a sok fagyos nap magyarázhat.

A feldolgozóipari termelés januárban 2,5 százalékkal csökkent decemberhez képest. A fogyasztási cikkek termelése 4,2 százalékkal, a köztes termékek kibocsátása 2,6 százalékkal, a beruházási javaké pedig 1,6 százalékkal mérséklődött.

Éves összevetésben az ipari termelés 2,6 százalékkal csökkent.

Az energiaintenzív iparágakban a termelés januárban havi alapon 0,8 százalékkal csökkent. A háromhavi összehasonlításban a kibocsátás 2025 novembere és 2026 januárja között 1,8 százalékkal maradt el az előző három hónap szintjétől, míg éves alapon 4,3 százalékos visszaesést mértek.

Az elemzők által vártnál erőteljesebben csökkentek a német feldolgozóipari megrendelések januárban havi szinten a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfői jelentése szerint.

Januárban 11,1 százalékkal csökkentek a német feldolgozóipari megrendelések decemberhez képest, amikor 6,4 százalékos növekedést mértek.

Az elemzők várakozásának átlagában mérsékeltebb, 4,2 százalékos havi csökkenés szerepelt januárra.

A nagy értékű megrendelések nélkül az új megrendelések 0,4 százalékkal csökkentek decemberhez viszonyítva.

A kevésbé volatilis három hónapos összehasonlításban 2025 november és 2026 januárja között az új megrendelések 7,4 százalékkal magasabbak voltak, mint az előző három hónapban.

Januárban a feldolgozóipar új rendelésállományát visszahúzta a feldolgozott fémtermékek 39,4 százalékos, illetve gépek, berendezések megrendelésének 13,5 százalékos esése. Az eredményt erősítette az autóiparban a 10,4 százalékos, illetve az egyéb szállítóeszközök (repülőgépek, hajók, vonatok, katonai járművek) gyártására leadott új megrendelések 9,2 százalékos növekedése.

A beruházási javak új megrendelései 14,1 százalékkal csökkentek havi összevetésben. A köztes termékek szektorában az új megrendelések 7,9 százalékkal estek, a fogyasztási cikkek új megrendelései ugyanakkor 0,1 százalékkal nőttek.

Egy hónap alatt a külföldi megrendelések 7,1 százalékkal csökkentek januárban, ezen belül az euróövezetből származó új megrendelések 7,3 százalékkal, az euróövezeten kívülről érkező megrendelések 7,1 százalékkal estek. A belföldi megrendelések 16,2 százalékkal csökkentek Németországban januárban decemberhez képest.