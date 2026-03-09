ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
Red deer shed fallen down on leaves by a tree in forest. Close-up of antler from male animal wildlife lying on the ground in spring nature with shallow depth of field.
Nyitókép: JMrocek/Getty Images

Percek alatt elfogták a lábodi agancstolvajokat

Infostart

Napi szintű rendőri jelenlét és folyamatos megfigyelés várja azokat, akik esetleg engedély nélkül mennek agancsot gyűjteni a vadászterületre.

Fokozott ellenőrzésekkel lépnek fel az illegális agancsgyűjtés ellen a SEFAG lábodi vadászterületén. A vadászok és a rendőrség közös akcióinak köszönhetően az elmúlt időszakban több tettenérés is történt, ami jelentősen visszaszorította az illegális tevékenységet – írja az Agroinform.

A terület fővadásza, Rituper Balázs szerint a rendőrséggel való együttműködés kézzelfogható eredményeket hozott. Hangsúlyozta: „Február elseje óta a rendőrség minden nap biztosít kollégát a szakszemélyzetünk mellé.”

A vadászterület különböző pontjain folyamatosan biztosítják a jelenlétet, Lábod északi és déli részén egy-egy rendőri egység segíti az ellenőrzéseket, így bármilyen tettenérés esetén rövid időn belül intézkedni tudnak.

Az ellenőrzések pirkadattól napnyugtáig tartanak, mivel sokan – tévesen – úgy gondolják, hogy csak a kora reggeli órákban kell hatósági jelenlétre számítani, éppen ezért a délutáni időszakban is folyamatos a járőrözés.

Idén eddig öt esetben sikerült illegális agancsgyűjtőket tettenérni. Minden alkalommal feljelentést tettek az erdőlátogatási korlátozás megszegése miatt, illetve ahol a körülmények indokolták, lopás vétsége miatt is eljárás indult.

Az egyik legutóbbi elfogás március első hetében történt. A területellenőrzés során a vadászok egy korábbról ismert agancsgyűjtő járművét vették észre a vadászterület egyik pontján. Nem sokkal később a 68-as főút közelében egy mintegy húsz egyedből álló gímszarvasrudli futott át az úton, ami arra utalt, hogy valaki zavarja az állatokat.

A vadászok több ponton megfigyelés alá vették a területet, és folyamatos rádiókapcsolatban maradtak egymással. Az összehangolt akció eredményeként nem sokkal dél előtt sikerült tetten érniük két illegális agancsgyűjtőt az erdőben. Összesen 6, tehát fejenként 3-3 agancs volt náluk, melyek együttes tömege meghaladta a 12 kilogrammot.

Mivel az agancsok értéke darabonként meghaladta az 50 ezer forintos értéket, így lopás vétsége miatt bíróság előtt kell felelniük a tetteseknek.

A barcsi rendőrök az értesítés után mindössze öt percen belül a helyszínre érkeztek. Az elfogást követően megtörtént a tettesek igazoltatása, majd mindkettejüknél házkutatást is tartottak. A vadászterület vezetői szerint az összehangolt ellenőrzések egyértelmű üzenetet küldenek: az illegális agancsozást nem tűrik el, és a jövőben is szigorúan fellépnek az ilyen tevékenységekkel szemben.

