Orbán Viktor a parlamentben: a DK a következő ciklusban majd kövesse a tévéből az eseményeket!

Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor a parlamentben hétfőn.

Arató Gergely (DK) Miért? címmel kérte válaszadásra a miniszterelnököt. Konkrétan arra volt kíváncsi, hogy a Mi Hazánk segítségével kíván-e majd kormányt alakítani adott esetben, zajlanak-e erről már tárgyalások, lesz-e például oktatási miniszter a Mi Hazánk politikusa, Dúró Dóra, lesz-e belügyér Toroczkai László.

Válaszában Orbán Viktor azt kérte a DK-t, a következő ciklusban majd kövesse tévén az eseményeket.

Viszonválaszában Arató Gergely emlékeztetett: a kisgazdákkal is titkolta 1998-ban a koalíciót Orbán Viktor, erre reagálva a Fidesz-elnök azt mondta, 2002-ben a Fidesz hiába nyert választást, az MSZP az SZDSZ-szel összeállt és kormányt alakított.

Devizahitelesek

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) bevallása szerint utolsó parlamenti kérdését tette fel Orbán Viktornak, a devizahitelesek ügyében érdeklődött, az ő sorsuk miatt aggódva.

Orbán Viktor őszintén sajnálja, hogy ezt a párbeszédet e falak között lezárják most, e mondatát követően viszont felidézte, a devizahiteleseket kimentették a hitelcsapdából, „amit lehetett, megtettünk, a törvényeket megalkottuk, innentől a bíróságokon a sor, végezzék a munkájukat” – rögzítette.

Az ellenzéki politikus szerint ebben a kérdésben szakmai szakadék marad köztük, úgy látja, van még mit tenni törvényileg. Erre felelve Orbán Viktor elmondta, az eszközkezelő rendelkezésre áll, ez is segített sokaknak.

Végrehajtók

Toroczkai László (Mi Hazánk) az iránt érdeklődött, mit titkol még a Fidesz kormányon, ami a végrehajtói kart övező botrányt illeti. Szerinte az ügyben Trócsányi László volt igazságügyi miniszter érintettsége is felmerül. Szorgalmazta, legyen non-profit a végrehajtói tevékenység.

Orbán Viktor visszautasította Trócsányi László érintettségét, ami pedig a részleteket illeti, a bűnüldöző szervek tevékenysége nyomán a végrehajtók ügye már bírói szakaszban van, ehhez a kormány minden segítséget megad.

Toroczkai az ügyben eddig nyilvánosságot nem látott felvételeket ígért.

Gyermekvédelem

Jámbor András (Párbeszéd) Szőlő utcai ügyben tett fel kérdést Orbán Viktornak, azt tudakolta, a jelentések után is úgy gondolja-e a kormányfő, hogy nincs baj a gyerekvédelemben, 15 fel- és bejelentés érkezett már, erre reagálva egyébként Pintér Sándor belügyminiszter azt rögzítette: nincs rendőri felelős. „Van-e politikai felelős?” – tudakolta Jámbor András.

Orbán Viktor közölte: Juhász Péter Pált már nem kérdezik, hanem vallatják. Kettéválasztja a kérdést, az egyik fele a genderpropagandával szembeni gyermekvédelem, a másik fele 22 ezer gyermek védelméről van szó, akik kétharmada nevelőszülőknél van, jó úton, jó helyzetben, egyharmada az, aki állami intézetben maradt. Utóbbiak is kétfelé osztódnak, egyik részük nem bűnöző, másik részük igen, „fiatalkorúak, de bűnözők, félrecsúszott életek, nem mondunk le róluk, szeretnénk, hogy visszataláljanak a törvénytisztelő, boldog emberek világába”. Ezért most úgy döntöttek, őket átirányították a bűnüldözés világába.

Jámbor András a témában ajánlotta, Orbán Viktor nézze meg az RTL Házon kívül e témában készített adását április 12. után.

Orbán Viktor megerősítette: nem a félrecsúszott életekkel szolidáris az állam, hanem az áldozatokkal.

Ukrán aranytömbök, energia

Kocsis Máté (Fidesz) frakcióvezető is kérdezett, ő az ukrán aranytömbökről, illetve az energiaválságról.

Orbán Viktor érdeklődésére elmondta: Ukrajnának négy követekése van Magyarországgal szemben, de egyiket sem áll módjában teljesíteni. Ezek után bejelentette a védet árról szóló rendkívüli kormányhatározatot, éjféltől, 595 forintért lehet legfeljebb benzint, 615 forintért gázolajat venni a kutakon magyaroknak, legyenek azok magánszemélyek vagy cégek.

Kocsis Máté még arra is kíváncsi volt arra, meddig tart ez a helyzet még, és mik a lehetőségek.

Orbán Viktor szerint egy biztonságra törekvő készletezési rendszer van, így van bőven tartalék, ezért Zelenszkij ukrán elnök veszíteni fog ebben a vitában, addig is minden ukrán kérést blokkol, az ukránoknak a zsarolást abba kell hagyniuk, a rendnek helyre kell állnia. A horvátoknak is üzent: át kell engedniük az orosz energiát az országon.

Kormányzati felelősség a háború szélén

Barkóczi Balázs (DK) is a miniszterelnök felé fordult. Szerinte Magyarország energiaválságáért és a háború szélére sodródásért egyaránt ez a kormány felelős, de ebben a Tisza Párt is felelős, ezért azt kérdezte, mit tesz a kormány azért, hogy az ország ne keveredjen háborúba.

Orbán Viktor szerint a DK politikusa túloz, meg kell őrizni a komolyságot. Rögzítette: Magyarország érdekelt Ukrajna fennmaradásában, mert kell ország Oroszország és Magyarország között, de egy fenyegető Ukrajnának nem lehet belépnie az EU-ba. Elmondta még, akkor lesz erősebb az EU, ha feladja birodalmi törekvéseit.

Záró kérdés – ki lopott?

Utolsóként Kálmán Olga (DK) kérdezte hétfőn Orbán Viktort. Ő is Miért? címmel kérdezett. Állítja, az ő kérdésére válaszol utoljára miniszterelnökként a Fidesz elnöke. Azt mondta, a kormányoldal meglopta az emberek magán-nyugdíjpénztári vagyonát, rátették a kezüket a fél országra, azt kérdezte, jól van-e a Matolcsy család, közölte, nyerészkedtek a használhatatlan lélegeztetőgépeken a Covid idején, miközben 50 ezer család gyászolt Magyarországon a járvány miatt. Mikor adják vissza, amit elloptak? Ezt kérdezte végül.

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország legkorruptabb kormánya a Gyurcsány-kormány volt, amely kifosztotta az országot, de az ő kormánya alatt a nemzeti-állami vagyon kétszerese annak, ami 2010-ben volt. Szerinte a Gyurcsány-kormány a devizahitelekkel a bankárhaveroknak tett szívességet, velük együtt lopott a baloldal, ha ebből nem menti ki a jobboldal az országot, államcsőd lenne. „Végiglopták a 8 évet, amíg kormányon voltak” – foglalta össze.

Kálmán Olga visszakérdezése gyanánt megállapította, Orbán Viktor mellébeszél, és nem válaszol a kérdésekre.

A miniszterelnök záró gondolatként megjegyezte: ezt a vitát az emberek már eldöntötték, a Fidesz tagja lesz a parlamentnek 2026 tavasza után is, a DK pedig nem. Felidézte az államadósság szintjének alakulását, a Mol-részvények visszaszerzését.