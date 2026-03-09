ARÉNA - PODCASTOK
08 March 2026, Rhineland-Palatinate, Koblenz: A meteorite has crashed into the roof of a house in the Hüls district of Koblenz. The light phenomenon was spotted in North Rhine-Westphalia, Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland and Baden-Württemberg, among other places Photo: Thomas Frey/dpa (Photo by Thomas Frey/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Meteorit tört át egy háztetőt a németországi Koblenz városában

Infostart / MTI

Meteoritdarabkák okoztak károkat lakóházakban a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte a helyi rendőrség vasárnap.

A hatóságok károkról számoltak be Hunsrück, és Eifel régiókból, valamint Koblenz városából is.

„Ma este 19 óra magasságában Koblenz Güls nevű városrészében egy elégett égitest csapódott egy lakóház tetejébe. Senki sem sérült meg” – ismertette a rendőrség, hozzátéve, hogy a rendvédelmi szervek mellett a tűzoltóságot is riasztották a helyszínre.

„A rendelkezésre álló információk szerint a veszély elmúlt” – tették hozzá.

Az este folyamán ismeretlen eredetű fényjelenséget észleltek Nyugat-Németország egén. A közösségi médiában szemtanúk jelentkeztek egyebek között Észak-Rajna-Vesztfália, Hessen, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék, valamint Baden-Württemberg tartományokból.

A szemtanúk egy „fényesen ragyogó, rövid tűzcsóvát hagyó repülő tárgyról”, illetve egy „tűzvillámról” számoltak be az égen a rendőrség szerint. A találgatások során felmerült, hogy a jelenség egy rakéta is lehetett. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy „nincs semmiféle jele annak, hogy biztonsági szempontól releváns esemény”" történt volna.

(Nyitókép: egy darab a meteoritból a németországi Koblenz városában)

Meteorit tört át egy háztetőt a németországi Koblenz városában

