Szlovák védelmi miniszter: az EU-nak foglalkoznia kell a magyar–ukrán feszültséggel

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzet nem csupán két ország ügye, hanem az Európai Unió vezetőinek is reagálniuk kellene rá. Szerinte Ukrajna viselkedése hatással lehet arra is, hogyan alakulnak az ország európai uniós csatlakozási esélyei. Robert Kaliňák úgy véli: egyértelmű jelzésre van szükség arról, hogy az ilyen konfliktusok a jövőben nem ismétlődhetnek meg.

A szlovák védelmi miniszter ugyanakkor arról is beszélt, hogy

várhatóan a közeljövőben személyes találkozóra kerül sor Volodimir Zelenszkij és Robert Fico szlovák kormányfő között, ami akár két-három héten belül létrejöhet.

A tárcavezető a nemzetközi politika átalakulásáról is szólt. Úgy látja, hogy 2020 óta jelentősen változott a világpolitikai környezet, és a nagyhatalmak egyre nyíltabban érvényesítik saját geopolitikai érdekeiket. Példaként említette Kínát, Oroszországot és az Egyesült Államokat, amelyek szerinte egyre határozottabban jelölik ki, mely térségeket tekintik saját biztonsági vagy stratégiai érdekszférájuknak.

Robert Kaliňák szerint több közelmúltbeli nemzetközi esemény is azt mutatja, hogy a geopolitikai érdekek gyakran felülírják a nemzetközi jogot. A miniszter példaként hozta fel a venezuelai helyzetet, valamint az Irán körüli feszültségeket, ahol

véleménye szerint az Egyesült Államok és Izrael politikai érdekei erősebben érvényesülnek, mint a nemzetközi szabályok.

Szólt a Közel-Keleten kialakult helyzetről is. Felidézte, hogy Izrael a Hamász terrorszervezet több mint két évvel ezelőtti támadása után azt a célt tűzte ki, hogy minden, számára fenyegetést jelentő terrorista csoportot megsemmisít. A miniszter szerint ugyanakkor kérdéses, hogy hosszú távon mennyire lehet eredményes egy ilyen stratégia.

A védelmi miniszter egyben bírálta Európát is. Úgy fogalmazott:

az Európai Unión belül sokszor hiányzik az egységes álláspont a legfontosabb külpolitikai kérdésekben.

Szerinte Európa gyakran próbál beavatkozni más országok belügyeibe, miközben saját geopolitikai stratégiájában nem mindig mutat egységet. Robert Kaliňák úgy véli, ha az európai országok határozottabban és összehangoltabban lépnének fel, az segíthetne megelőzni egyes nemzetközi konfliktusokat.