Ebből a szomszédunkból már hozzánk járnak tankolni

Kilőttek az olajárak az iráni konfliktus hatására, a Brent hordónkénti ára rövid időre 120 dollárra is felugrott. A nyersolaj drágulása gyorsan megjelent az üzemanyagárakban is, sok romániai autós már külföldre jár tankolni emiatt – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, a magyar és bolgár kutakon literenként akár másfél lejjel kevesebbet kell fizetni a benzinért vagy a dízelért, amely egy teli tank esetében már nagy megtakarítást jelent. Hétfőn Romániában a következőképpen alakultak az árak:

95-ös benzin: kb. 7,82 lej/liter (586-594 Ft/liter)

dízel: kb. 8,12 lej/liter (609-617 Ft/liter)

LPG (autógáz): kb. 3,94 lej/liter (295-300 Ft/liter)

Szatmárnémeti környékéről sokan Csengerbe járnak tankolni, mivel nálunk alacsonyabb árakkal találkozhatnak. Egy román sofőr a Pro TV-nek azt mondta: egy teli tank gázolajjal akár 150 lejt (kb. 11 250 forint) is meg lehet spórolni. A román-bolgár határ közelében fekvő Durankulak benzinkútjára is átjárnak román rendszámú autók, Bulgáriában ugyanis a benzin literje átszámítva 508 forint, a dízel literje pedig 554 forint – írják a cikkben.

Mindeközben a román kormány is érzékeli az árrobbanás kockázatát. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter elmondta, fontos, hogy az üzemanyag ára ne érje el a kétszámjegyű, tehát literenként legalább 10 lejes szintet. A VG hozzáteszi, hogy a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a romániai árakat nem csak a kőolaj világpiaci ára határozza meg, a kúton fizetett összeg nagy része adó és illeték, így az állami adópolitika is jelentős szerepet játszik az árak alakulásában.