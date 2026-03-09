Élénk a lakásbiztosítási kampány első hete

Tavalyhoz képest 7 százalékkal több szerződést kötöttek a lakásbiztosítási kampány első hetében, a szerződés újrakötésére március végéig van lehetőség – mondta el Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója az InfoRádióban.

Hozzátette, az első egy hét adatai alapján élénkülés látható a lakásbiztosítási szerződések kötésének számában. Az átlagdíjak mindeközben nem változtak, gyakorlatilag ugyanaz a díjak szintje átlagosan, mint amilyen tavaly volt.

Az új lakásbiztosítások átlagos díja évente 39 500 forint

– emelte ki a vezérigazgató.

Mint elmondta, azt lehetne gondolni, hogy a legtöbb ügyfél elsősorban az árra érzékeny, ugyanakkor az adatok ennek ellentmondanak. Ugyan az ügyfelek 42 százaléka az olcsóbb díjú szerződéseket köti, de emellett más szempontok is számítanak. Ilyen például a megbízhatóság, a brandérték. A kipróbált biztosítók jó eséllyel tudnak megmaradni az ügyfeleknél, így gyakori, hogy az ügyfelek nem változtatnak a díjon, de magasabb szolgáltatástartalmú, fedezetű biztosítást kötnek ugyanott.

A kötések és a keresések intenzitását látva úgy gondolják, hogy 2-300 ezer szerződés „fog megmozdulni” ebben a kampányban. Ennek egy részét majd lecserélik, tehát más biztosítónál más biztosítást kötnek az ügyfelek, egy másik részét pedig valószínűleg átdolgozzák, tehát ugyanannál a biztosítónál módosított feltételekkel vagy pedig módosított díjakkal kötik újra a szerződéseiket az ügyfelek – magyarázta Kozma Gábor.